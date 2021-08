Die Brücke über die A 24 in Walsleben bleibt für Autofahrer länger gesperrt als zuletzt angekündigt. Ab 4. September können dort dann alle Fahrzeuge wieder fahren. Der Verkehr wird aber wegen einer halbseitigen Sperrung über eine Ampel geregelt.

