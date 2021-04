Rägelin

Das Planungsbüro für Erneuerbare Energien aus Nietwerder will einen großen Bürgersolarpark in der Gemeinde Temnitzquell bauen. Planer Michael Wenger will auf einer etwa 86 Hektar großen Fläche nordwestlich von Rägelin und einer etwa 37 Hektar großen Fläche nordwestlich von Netzeband Solaranlagen errichten. Beide Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt.

Einwohner aus Temnitzquell können sich bei einer Versammlung am Montag, 10. Mai, über das Vorhaben informieren. Planer Michael Wenger und Jörg Lewin vom Neuruppiner Plankontor Stadt und Land stellen das Projekt ab 19 Uhr auf dem Rägeliner Sportplatz vor. Wegen der aktuellen Corona-Situation ist eine Einwohnerversammlung unter freiem Himmel geplant. Gäste tragen bitte einen medizinischen Nase-Mund-Schutz.

Einwohner aus Temnitzquell profitieren

Die beiden Solarfelder sind als Bürgersolarpark geplant – Haushalte aus der Gemeinde Temnitzquell profitieren von dem Vorgaben, indem sie am Jahresende drei Cent des eigenen Jahresverbrauchs pro kWh erstattet bekommen. Das könnten für einen Durchschnittshaushalt 100 Euro bedeuten. Interessierte können sich zudem finanziell an dem Bürgersolarpark beteiligen und eine jährliche Rendite erhalten.

Anfang Dezember hatten sich Walslebens Gemeindevertreter bereits für einen etwa 75 Hektar großen Solarpark westlich der Mühle ausgesprochen. Auch dort entwickelt das Planungsbüro für Erneuerbare Energie ein Konzept für einen Bürgersolarpark.

Die Einwohnerversammlung zum Bürgersolarpark Temnitzquell beginnt am Montag, 10. Mai, um 19 Uhr auf dem Rägeliner Sportplatz.

Von MAZ-online