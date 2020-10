Gottberg

Die Polizei hat eine Cannabisplantage in Gottberg (Amt Temnitz) hochgenommen. Nach einem anonymen Hinweis durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei am Montag eine Scheune in dem Dorf, das an einem Abzweig der B 167 liegt.

Die Polizisten staunten nicht schlecht: Die Aufzuchtplantage in einem ausgebauten Heu­boden bestand aus mehr als 300 Hanfpflanzen, die kurz vor der Ernte standen, sowie zahlreichen Setzlingen und zugehörigen Mutterpflanzen.

Anzeige

Der Hof gehört einem älteren Ehepaar – wer steckt noch dahinter?

Das auf dem Hof gemeldete Ehepaar – beide 75 Jahre alt – wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neuruppin vorläufig festgenommen. Eine Vernehmung lehnten die beiden Rentner ab. Im Verlauf des Tages wurden sie wieder aus der Haft entlassen.

Alle wesentlichen Bestandteile der großen Plantage wurden von den Polizisten demontiert und beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Kripo wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern noch an.

Von MAZonline