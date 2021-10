Netzeband

Gleich zu Beginn zieht er die Pistole. Er tobt – aber es wirkt wie der Kampf des Don Quichotte gegen die Windmühlen. Holger Schulze ist Casanova und er zieht wie jener alle Register schauspielerischen Geschicks. Um sein Publikum zu umgarnen, so wie Casanova die Frauen. „Casanova auf Schloss Dux“ begeisterte am Samstagabend rund 50 Zuschauer.

Casanova alias Holger Schulze. Quelle: Thomas Lox

An Holger Schulzes Seite agiert Uschi Schneider – Theatersommerbesucher kennen sie und ihr komödiantisches Potenzial bereits aus diversen Stücken. Als die Schloss-Haushälterin Sophie Krummbeigel ist sie nicht nur komisch – sie offenbart auch zarte, schüchterne Seiten, wenn sie als Frau aus einfachen Verhältnissen der galanten Legende gegenübersitzt.

Uschi Schneider und Holger Schulze ziehen alle Register

Mal gibt sie sich resolut, mal schmilzt sie hin – Uschi Schneider spielt die Figur so nuancenreich in all ihrem Gefühlswirrwarr, wie Schulze den Casanova seinerseits als eine in Vergessenheit geratene Legende zeichnet. Beide vergeben sich nichts. Und sind schlussendlich zwei Ertrinkende, die sich aneinanderklammern.

Sie schmollt, er wundert sich. Quelle: Thomas Lox

Kurze Inhaltsangabe: Casanova, alt geworden, verbringt seine greisen Tage als einsamer, geduldeter Gast auf Schloss Dux in Böhmen, schreibt an seinen Memoiren und liegt im Clinch mit den anderen Schlossbewohnern, die ihn nur zu gern aufziehen: Die Tragik eines gefallenen Helden.

Netzebander Temnitzkirche ist eine gute Kulisse für Casanova

Die Haushälterin, unverheiratet, hat ebenfalls nie wirklich Glück erfahren – nach einer kurzen Affäre mit einem Soldaten aus Preußen kam jener, obschon er es versprach, nie zurück – Sophie indes wartet trotzdem immer noch, wissend, dass es umsonst ist: Die Tragik eines gefallenen Mädchens.

Uschi Schneider und Holger Schulze geben ihre Figuren sehr nuancenreich. Quelle: Thomas Lox

Sophie ist die einzige, die Casanova mag – sie bemuttert ihn mit resoluter Herzlichkeit, gibt schon auch Widerworte. Er liest ihr seine Memoiren vor, obschon sie nach den langen Arbeitstagen zumeist einnickt. Eine symbiotische Beziehung entwickelt sich – Casanova versucht, ihr das Warten auf den Verschollenen auszutreiben, sie schafft es, ihm das Gefühl des alten Frauenhelden wiederzugeben.

Tiefe Einblicke. Quelle: Thomas Lox

„Ich werde wieder als Nebenbuhler ernstgenommen“, freut er sich, ungeachtet der Keile, die er vorher bezogen hat. Sophie wehrt sich brav gegen seine Attacken, wenn er sie umschlingt und im Brustton der Überzeugung ausruft: „Wer will schon junge Knospen, wenn er die reifen Früchte genießen kann?“ Schön zart spinnen sich da Bande zwischen beiden.

Witz und Komik, Erotik und Leidenschaft

Schulze und Schneider halten Witz und Komik, Erotik und Leidenschaft, Tragik und Tod schön in der Balance – es macht Freude, ihnen zuzusehen: Jedes Wort ein Fest, jede Mimik ein Gewinn. Ein Zauber zieht sich übers letzte Abendmahl, sie hat sich aufgebrezelt für das Rendezvous, weil sie es endlich wissen will, was es mit Casanovas Ruf auf sich hat.

Da mögen sich zwei – am Abend der Abende. Quelle: Thomas Lox

Er hat den Abend bereits vorab in allen Facetten ausgemalt – in seinen Memoiren. Das liest er ihr nun vor bei gutem Wein: prickelnd und detailliert. Sie schmilzt dahin, streckt alle weiblichen Waffen nieder. Die Liebesnacht indes bleibt auf dem Papier.

Auf dem Höhepunkt des Gelesenen, das eigentlich ein Vorspiel sein sollte, ereilt den Greis der Tod. Sophie bleibt – wieder einmal – unbefriedigt zurück. „Ich kann nicht mal lesen, wie es weitergeht“, klagt sie. „Ich kann doch kein französisch.“

Von Regine Buddeke