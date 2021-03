Dabergotz

Die Pläne für das neue Dabergotzer Gemeindezentrum sind jetzt auf der Zielgeraden. Nach vier Entwürfen hat Planer Dirk Schwedland jetzt die Endfassung erarbeitet – und die künftigen Nutzer sind mit seinen Ideen für das neue Gebäude einverstanden, berichtet Jenny Buschow nach einer Beratung aller Beteiligten unter freiem Himmel in dieser Woche.

„Im Vorfeld gab es Bedenken zum Beispiel des Sportvereins, dass es zu wenig Umkleidekabinen gibt. Das ist jetzt verändert worden“, sagt die Bauamtsleitern der Temnitzer Verwaltung. Schwedland habe aber an diesem Punkt nachgesteuert, und auch viele andere Wünsche berücksichtigt. „Das hat sehr gut geklappt.“

Dabergotzer einigen sich über Nutzung der Räume

Dabei sei die Aufgabe gar nicht so einfach. Schließlich sollen sich das 420 Quadratmeter große Haus, für das die Gemeinde 1,3 Millionen Euro aus eigener Tasche zahlt, viele Parteien teilen: die Dorfgemeinschaft, die Vereine, die Sportler, der Jugendklub und die Elterninitiative.

„Das Entscheidende war, dass wir alle Belange unter einen Hut bekommen“, sagt der Planer. Die Dabergotzer haben es ihm aber einfach gemacht: Sie seien bei den Überlegungen zur Nutzung des Hauses sehr harmonisch aufeinander zugegangen – trotz unterschiedlicher Interessen.

Die Beratung der Gemeindezentrum-Projektgruppe fand in dieser Woche wegen Corona draußen statt. Quelle: Jenny Buschow

Die Amtsverwaltung will voraussichtlich schon Anfang Mai einen Bauantrag für das neue Gebäude am Sportplatz stellen, sagt Jenny Buschow. Zeitgleich muss sie aber auch noch den Bebauungsplan fertigstellen. „Wir wollen zweigleisig fahren, damit es schneller geht.“ Schließlich sollen die Bauarbeiten nach Möglichkeit bereits Anfang Oktober beginnen. Im Sommer 2022 soll das Haus dann stehen.

Die Bauamtsleiterin verfolgt den ehrgeizigen Zeitplan nicht nur, damit die Dabergotzer endlich einen Dorfmittelpunkt bekommen, sondern auch wegen des zweiten Großprojekts in der Gemeinde. Denn sobald das Gemeindezentrum fertig ist, soll in direkter Nachbarschaft ein neuer Kindergarten entstehen.

Die Sparkasse will das Gebäude für 55 Steppkes errichten, das vom Deutschen Roten Kreuz Ostprignitz-Ruppin betrieben werden soll. Mit dem Bau will das kreisliche Bankinstitut im Sommer 2023 fertig sein. Am Donnerstag beriet es bereits mit der Feuerwehr und dem Wasserzweckverband, was bei der Erschließung des Grundstücks zu beachten ist.

Sportlerklause in Dabergotz bleibt vorerst stehen

Ursprünglich sollten beide Häuser zeitgleich hochgezogen werden. Davon haben die Bauherren aber Abstand genommen, so die Amtsleiterin. Denn für die Kita muss die bisherige Sportlerklause weichen; der Sportverein wäre dann für eine längere Zeit ohne Bleibe. Das wollten die Verantwortlichen vermeiden.

Nun bleibt die Klause also so lange stehen, bis das Gemeindezentrum fertig ist – und somit der neue Unterschlupf für die Sportler. Das hat allerdings auch für das Amt einen Vorteil: „Wir können die Sportlerklause dann auch als Bauwagen nutzen.“

Lesen Sie mehr unter:

Sparkasse baut Kita in Dabergotz

Dabergotz baut ein Gemeindezentrum

Von Celina Aniol