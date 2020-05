Dabergotz

Ein Mann ist am Donnerstagabend in einem Gewerbegebiet in Dabergotz von einem Auto mitgeschleift worden. Der 32-Jährige erlitt Schürfwunden und wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Neuruppin gebracht.

Der 32-Jährige hatte zuvor zusammen mit einem 42-Jährigen in dem Gewerbegebiet auf den 62-jährigen Vater des 42-Jährigen gewartet. Die beiden Männer gerieten dann nach Polizeiangaben in Streit.

Anzeige

Schlag ins Gesicht

Als der 42-Jährige mit einem Auto wegfahren wollte, soll der 32-Jährige versucht haben, ihn daran zu hindern. Er soll dem 42-Jährigen durch die geöffnete Fahrertür des Autos ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin fuhr laut Polizei der 42-Jährige mit dem Pkw rückwärts. Da sich der 32-Jährige in diesem Moment im Schwenkbereich der geöffneten Autotür befand, wurde er mit dem Fahrzeug rund 40 Meter mitgezogen.

Weitere MAZ+ Artikel

Erst als die Autotür an einem auf dem Abstellgleis stehenden Eisenbahnwaggon hängen blieb, konnte sich der 32-Jährige befreien. Der 42-jährige Autofahrer haute dann ab, teilte die Polizei mit.

Lesen Sie auch:

Von MAZonline