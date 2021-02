Netzeband

Hölzern – das steht gemeinhin für steif und ungelenk. Viele Holzschnitte etwa wirken – anders als etwa Kupferstiche oder Radierungen – zumeist mehr statisch und grobflächig als filigran und dynamisch. Das liegt an der Faser des Holzes, die da klare Richtung weist und den Weg vorgibt. Insofern erstaunt es doch ein wenig, wenn man die hölzernen Gesichter von Benjamin Schulte zum ersten Mal sieht.

Knautschig sehen sie aus, voller Falten. Lebendig, bewegt – als würden sie gleich die gerunzelte Stirn wieder glätten wollen oder aber stattdessen die Augen zusammenkneifen oder die Nase kräuseln. Das liegt am Modell – der Holzbildhauer hat sich hier vom Papier inspirieren lassen. Doch wie kommen die Falten im Papier ins Holz?

Papierabdruck eines Gesichts - Benjamin Schulte versucht darin Emotionen herauszuarbeiten. Quelle: Regine Buddeke

„Ich mache mit Papier Abdrücke von meinem Gesicht – viele“, sagt der 29-Jährige, der sein Handwerk in Flensburg gelernt hat, nachdem er zuvor eine Zimmererausbildung genossen hat. „Die war mir aber zu technisch – ich wollte mehr gestalten“, erklärt der Holzgestalter, der in einem Ort mit dem malerischen Namen Gammelby aufgewachsen ist – im ländlichen Raum, wo man als Junge frühzeitig zum Schnitzmesser greift.

Hauptsache Schnitzeisen

Überhaupt habe ihm die praktische Arbeit immer viel Freude bereitet. Frühzeitig schon habe er „Holzerfahrung“ gesammelt, erzählt er und hält prüfend einen der Papierabdrücke hoch. „Es sieht melancholisch aus“, sagt er – ihn reize es, aus dem Papier Physiognomien herauszuarbeiten, die Charakter zeigen. Dafür knetet er sehr intensiv auf dem faltbaren Material herum.

Die Liebenden: Seit einiger Zeit versucht der Holzgestalter auch, seinen "Masken" mit Schminke Leben einzuhauchen. Quelle: Regine Buddeke

Hat er den Ausdruck gefunden, den er gesucht hat, fixiert er das in Falten gelegte Papier-Gesicht mit Stecknadeln auf Pappe und greift zum Holz. Lindenholz, das ist schön weich. Rund zehn Zentimeter dick sind die Bohlen, aus denen er nach der Vorlage das Gesicht herausschält – mit Hilfe der verschiedensten Schnitzeisen und dem Hammer, seine wichtigsten Werkzeuge.

Das wichtigste Werkzeug sind für Benjamin Schulte die verschiedenen Schnitzeisen. Quelle: Regine Buddeke

Die beherrscht er so souverän, dass oftmals Leute fragen, wie er es geschafft habe, das Papier wie Holz aussehen zu lassen. „Man kann es mit den flachen Eisen sehr fein und glatt bearbeiten, sagt er. Schleifpapier komme bei ihm gar nicht zum Einsatz.

Dafür seit neuestem Schminke. „Eine Frau hat mal gefragt, warum die Masken so grimmig gucken, das hat mich auf die Idee mit der Farbe gebracht“, sagt er und man sieht spitzbübische Freude im jungenhaften Gesicht aufblitzen, wenn er zu Rouge und Lippenstift greift und die Kussmünder auf das hölzerne Liebespaar auftupft. Ein Hauch Flüchtigkeit in den holzgemeißelten Falten des Paares.

Mit Rouge und Lippenstift: Mitunter schminkt Benjamin Schulte seine Holzmasken. Quelle: Regine Buddeke

Wie es ihn nach Netzeband verschlagen hat? Benjamin Schulte lächelt. Er hat vier Wanderjahre hinter sich, es hat ihn an die Algarve und nach Kanada verschlagen, nach Rumänien, Spanien und Frankreich. Und 2015 auch nach Netzeband – es zog ihn seitdem immer wieder dorthin. Er lernte Robert Vogel kennen – ein „Holzwurm“ wie er selbst, der bot ihm immer wieder Raum zum Leben und Arbeiten.

Spielzeuggestalter Robert Vogel bot Werkstatt und Freundschaft

Mit dem Spielzeugmacher arbeitete er oft zusammen – 2018 bekam er einen Auftrag vom Theatersommer Netzeband, da arbeitete er an den Kulissen mit. Und blieb. „Rob hat mir seine Werkstatt angeboten, als er aufs Gutsparksgelände zog“, sagt er. Nun will er seinerseits versuchen, andere Kreative in seine Halle zu holen. „Es soll ein kreativer Ort werden – Freunde von mir wollen hier demnächst ein Gartenbauprojekt auf dem Grundstück starten“, freut sich Benjamin Schulte.

Ein Modell aus Papierstelen. Quelle: Regine Buddeke

Ist Netzeband seine neue Heimat? Vorübergehend – auf unbestimmte Zeit, sagt er – ganz festlegen lassen will er sich in seinem Alter denn doch noch nicht. „Aber ich wüsste gerade nicht, warum ich hier weggehen sollte“, sagt er fröhlich.

Das Vorjahr sei für ihn ruhiger geworden als geplant: „Anfang Mai habe ich meinen Kalender weggeschmissen, weil ich nur noch Termine durchstreichen musste“, sagt er. Stattdessen habe er vorproduziert – für die Märkte und Ausstellungen, auf die nicht nur er hofft. Seine Holzarbeiten kommen gut an bei den Leuten.

Laterna Magica gebaut

Ende November hat er ein Mikrostipendium bekommen und gemeinsam mit der Puppenspielerin und Geschichtenerfinderin Franziska Kriebisch eine Laterna Magica für Neuruppin geschaffen – eine auf Seide gemalte Geschichte für den Guckkasten, den er gebaut hat. Noch bis Ende Februar kann man das Objekt im Kunstkiosk direkt an der Pfarrkirche bewundern.

Hölzerne Collage aus Schnäbeln. Quelle: Regine Buddeke

Für dieses Jahr hat der ideenreiche Schulte schon weitere Pläne: ein Ausstellungsladen in der Neuruppiner August-Bebel-Straße, direkt neben dem Museum. Den will er nicht allein bestücken – mit dabei sind zwei Freunde aus Garz – eine Keramikerin und ein Möbeldesigner. „Eine schöne Mischung – wir ergänzen uns sehr gut“, sagt Benjamin Schulte – der Laden soll „Tablino“ heißen und im Frühjahr öffnen, wenn die Coronalage das zulässt.

Auch die 2020 angebotenen Sommerworkshops im Löwenberger Jugendclub in Oberhavel will er gern weiterführen. Demnächst stellt er in einem der drei Kunst-Trafohäuschen im uckermärkischen Ort Regenmantel aus. „Da kann man quasi von draußen rein und Kunst gucken“, erklärt er. Zwölf seiner „Knitterungen“ werden dort zu sehen sein. Und ja, klar – der Theatersommer mit seinen expressiven Masken habe ihn da schon ein Stück weit inspiriert, räumt Schulte ein. Immerhin habe er 2018 gemeinsam mit Dirk Seesemann an den Masken mitgearbeitet.

Hölzerne Metamorphosen: Der Holzbildhauer mag es, das Werden und Wachsen in Holz zu bannen. Quelle: Regine Buddeke

Überhaupt – Benjamin Schulte experimentiert gern. Auch mit anderem Stoff? „Nee, Stein und Metall nur wenn ich muss“, grient Schulte. Papier und Holz – das sei schon seins. In einem großen Glas – wie im biologischen Kuriositätenkabinett – schwimmt ein zerknittertes Blatt Papier in trüber Brühe.

„Mal sehen, was das mit der Struktur macht“, sagt der Holzgestalter, der darüber hinaus auch gerne Songs schreibt und Gitarre spielt. „Am liebsten im Stil der 17 Hippies“, sagt er, auch während seiner Wanderjahre hat er immer wieder kleine Konzerte gegeben.

Benjamin Schultes Gesellenstück nach der Ausbildung zum Holzbildhauer. Quelle: Regine Buddeke

In diesem Jahr will er sich wie 2020 schon an einem Bildhauerwettbewerb beteiligt. Auch eine Ausstellung in einer Zehlendorfer Kirche hat er schon auf dem Plan und auch die Landpartie im Wendland. Vielleicht – ein genauer Termin steht noch nicht fest – wird er auch eine Schau in der Neuruppiner Galerie am Bollwerk zeigen. „Ich freue mich, da mal ausstellen zu dürfen“, sagt er – geplant ist eine Doppelschau mit einem jungen Kunstschmied und Metallgestalter.

Und auch der Kunstkiosk lässt ihn nicht los: „Da ist ja ne Menge möglich.“

Holzbildhauer Benjamin Schulze, Netzeband 1991 wurde Benjamin Schulte in Eckernförde geboren 2007 bis 2010 lernte er Zimmerer, danach studierte er bis 2014 Holzbildhauer an der Fachschule für Technik und Gestaltung in Flensburg 2014 bis 2018 zog er auf traditionelle Wanderschaft im In- und Ausland 2018 wurde er selbstständiger Holzgestalter in Netzeband und stellte 2019 in der Temnitzkirche aus 2020 gewann er den Publikumspreis der Open Air Gallery Wittstock. Kontakt: https://holzgestaltung-schulte.de

