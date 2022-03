Katerbow

Im Hofladen der Katerbower Ölmühle haben Kunden eine große Auswahl an frisch gepressten Ölen. Leinöl, Hanföl, Schwarzkümmelöl, Senföl, Kürbiskernöl und Walnussöl stellt Anke Stamer her. Ihr Luisenhof ist kein Geheimtipp mehr: Seit vier Jahren steigt die Zahl seiner Fans kontinuierlich an.

Mitunter kann Anke Stamer gar nicht so viel Öl produzieren, wie sie verkaufen kann. Sie versucht, möglichst viele Rohstoffe bei Produzenten in der Region zu kaufen. Besonderer Beliebtheit erfreut sich das Walnussöl. Es punktet mit vielen gesunden Inhaltsstoffen und hat einen lieblichen Geschmack.

Anke Stamer verkauft Öle aus Katerbow. Quelle: Christian Bark

Die Herzberger Walnussmeisterei lieferte bisher die Früchte für das Walnussöl. Leider kann Anke Stamer derzeit nur kleine Mengen des begehrten Öls pressen, da es ihr an Rohstoffen mangelt. Auch die Herzberger Walnussspezialistin Vivian Böllersen hat in dieser Saison Beschaffungsprobleme.

Kaltes Frühjahr sorgt für knappe Walnussvorräte

„Das kalte Frühjahr und der frühe Frosteinzug im vergangenen Jahr können eine Ursache sein, aber auch die Walnussfruchtfliege verbreitet sich zunehmend“, sagt Vivian Böllersen. „Wir sind schon bis in den Westen gefahren, um Walnüsse einzukaufen.“

Vivian Böllersen in Herzberg an ihrer Walnuss-Knackmachine. Quelle: Cornelia Felsch

Doch auch das ist nicht so einfach, denn deutsche Walnüsse sind knapp und sehr begehrt. Meist findet man im Supermarkt nur Produkte aus ferneren Ländern, obwohl auch in vielen Brandenburger Gärten große Nussbäume vorhanden sind, die oft mehr tragen als verwertet werden können.

Wer also die eigenen Walnüsse nicht verarbeiten kann, ist sowohl in der Katerbower Ölmühle als auch in der Herzberger Walnussmeisterei jederzeit als Lieferant willkommen. „Wichtig ist, dass die Nüsse gut gelagert sind, dann halten sie sich durchaus ein Jahr“, sagt Vivian Böllersen. „Sie sollten sauber, trocken und luftig gelagert werden.“

Anke Stamer ist in Katerbow unter der Telefonnummer 0151/56 03 29 72 zu erreichen, Vivian Böllersen in Herzberg unter 033926/72 99 93.

Von Cornelia Felsch