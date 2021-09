Die erste Temnitz-Schreiberin verabschiedet sich mit Lesung in Darsikow

Darsikow

Kurz vor ihrem Abschied als erste Temnitz-Schreiberin hat Louise Kenn den Besuchern des Wir-Festes in Darsikow am Sonnabend einen Einblick gegeben, was bei ihrem viermonatigem Stipendium in dem kleinen Ort, der zu Rägelin gehört, entstanden ist.

Die 29-Jährige Autorin und Poetry-Slammerin, die eigentlich in Berlin lebt, dankte den knapp 100 Gästen, die an den Platz vor der kleinen Kirche in Darsikow gekommen waren, dass sie in den vergangenen Wochen „das Naturparadies“ teilen durfte. „Die Zeit ist unglaublich schnell vorbei gegangen“, sagte Louise Kenn.

Wir-Fest in Darsikow vor der kleinen Kirche

Noch offen ist, wann ihr Essay „Wir bauen Gehege und wundern uns dann“ erscheinen wird – denn ganz fertig ist sie damit während des Literaturstipendiums im Amt Temnitz nicht geworden. Auch ist noch unklar, in welchem Verlag das Werk erscheinen wird.

Die Rägeliner Sportfrauen hatten für ein üppiges Kuchenbuffet gesorgt. Quelle: Andreas Vogel

Diese Fragen spielten bei der vierten Auflage des Wir-Festes am Sonnabend aber keine Rolle. Schließlich lockte neben der Lesung nicht allein ein üppiges Kuchenbuffet, für das die Rägeliner Sportfrauen gesorgt hatten. Vielmehr gab es auch noch eine kleine Runde mit sogenannten „Landhelden“, also Menschen aus der unmittelbaren Umgebung, die einer eher ungewöhnlichen Tätigkeit nachgehen.

Auf der Suche nach geschossenem Wild

Das macht Alfred Lohse aus Darsikow. Der 66-Jährige ist gelernter Landmaschinenschlosser – aber seit 2004, als er gesundheitsbedingt seinen Beruf aufgeben musste, als Schweißhundeführer aktiv. Lohse sucht seitdem mit bayrischen Gebirgsschweißhunden nach Wild, das Jäger zwar geschossen, aber danach nicht gefunden haben.

Alfred Lohse aus Darsikow ist Schweißhundeführer. Quelle: Andreas Vogel

„Es gibt eine gesetzliche Pflicht zur Nachsuche von Wild“, so Alfred Lohse. Er hat innerhalb von zehn Jahren 14.000 Kilo Wildbret nachgesucht. Das Finden von angeschossenem und später verendetem Wild ist nicht einfach. So kann sich Alfred Lohse noch gut daran erinnern, dass er mit seinen Hunden mal drei Tage nach einem Hirsch gesucht hat.

Diese Hunde verfügen über besonders feine Nasen

Bayrische Gebirgsschweißhunde verfügen über eine besonders feine Nase und werden extra für die Nachsuche von Wild ausgebildet. Erst nach einer Prüfung dürfen sie ihr Können beweisen. Alfred Lohse, der auch schon zu Einsätzen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt gerufen wurde, bildet gerade seinen neuen Gebirgsschweißhund aus, da die zwei Vorgänger kürzlich an Krebs gestorben sind. Der Darsikower rechnet damit, dass er mit Xantos von der Wolfssäule im Frühjahr die Prüfung ablegen und dann wieder auf die Nachsuche von Wild gehen kann. Bis dahin wird alle zwei Tage geübt – mit Kunstfährten.

Von Andreas Vogel