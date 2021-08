Kränzlin

Der Energieversorger Edis hat eine Patenschaft für die Kränzliner Kita „Wilde Wiese“ übernommen. Im Rahmen der Patenschaft plant die Edis Aktionen zum Thema Energie. Zugleich will das Unternehmen die Kita beim Kauf einer Wetterstation unterstützen. „Das Wissen um die aktuellen Wetterbedingungen ist eng mit der Erzeugung von grünem Sonnen- und Windstrom verbunden“, sagte Edis-Kommunalreferent Hannes Hobitz.

Unternehmen aus der Region haben bereits für zwei weitere kommunale Kitas im Amt Temnitz Patenschaften übernommen. So hatte die Abfallwirtschaftsunion (Awu) Ostprignitz-Ruppin aus Werder eine Zusammenarbeit mit der Walslebener Kita begonnen. Das Unternehmen „Hermann Handwerk & Industrietechnik“ kooperiert mit der Dabergotzer Kita. Für die Kitas in Wildberg und Rägelin sucht das Amt Temnitz noch Firmen, die an einer Patenschaft interessiert sind.

Neues Umspannwerk bei Walsleben

Die Edis hatte Mitte August ein neues Umspannwerk bei Walsleben in Betrieb genommen. Das Umspannwerk soll unter anderem die Aufnahmekapazität von grünem Strom erhöhen.

