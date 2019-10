Amt Temnitz: Eltern grundsätzlich zufrieden mit Kitas

Walsleben

Eltern sind mit der Qualität der sechs Kitas im Amt Temnitz grundsätzlich zufrieden. 76 Prozent der Eltern hatten in einer Befragung angegeben, dass ihr Kind sehr gerne oder gerne in Kita geht, sagte Amtsdirektor Thomas Kresse. Vor allem die Vermittlung von Sozialverhalten sei von Eltern gut bewertet worden – 83 Prozent der Befragten hatten angekreuzt, ihr Kind erfahre eine gute oder sehr gute Vermittlung gemeinschaftlicher Regeln.

Im Frühjahr hatte das Amt Temnitz Eltern zur Qualität der Kitas befragt und dazu einen anonymen Fragebogen mit 50 Kriterien verschickt. 226 Elternhäuser waren angeschrieben worden. Doch nur 62 Eltern beteiligten sich. „Damit sind wir nicht ganz glücklich“, sagte Amtsdirektor Thomas Kresse. Gleichwohl gebe die Auswertung des Fragebogen Anhaltspunkte für eine weitere Entwicklung der Kitas.

Gute Noten für die Förderung von Selbstständigkeit

Weitgehend positiv hatten Eltern die Förderung der Selbstständigkeit und die Förderung der Sprach- und Sprechentwicklung beurteilt. Weniger gut bewerteten Mütter und Väter allerdings die Bewegungsmöglichkeiten. Nur die Hälfte der Eltern stimmte der Aussage zu, ihr Kind habe in der Kita genügend Bewegung.

Schlechte Noten vergaben die Eltern in der Frage, ob ihr Kind in der Kita verschiedene Kulturen kennen lerne. 65 Prozent der Eltern hatten angegeben, dass ihr Kind wenig oder nichts über andere Kulturen lerne. Bemängelt wurde zudem der Umgang mit Beschwerden. Etwa die Hälfte der Eltern gab an, weniger zufrieden oder unzufrieden mit dem Umgang der Beschwerden zu sein. Geplant sei jetzt, gemeinsam mit einer Kita und dem Landkreis ein Beschwerdemanagement zu entwickeln, kündigte Kresse an.

Mittagessen nicht immer gesund und gut

Nur durchschnittliche Ergebnisse gab es zudem für das Mittagessen. Nur ein Drittel der Eltern würde der Aussage zustimmen, dass das Mittagessen gut und gesund ist. Die Mehrheit der Eltern bewertet das Essen nur eingeschränkt gut oder gar nicht gut.

Warum sich nur so wenige – 27 Prozent – der Eltern an der Umfrage beteiligten, kann sich Kresse nicht erklären. Allen Teilnehmern sei Anonymität zugesichert worden. Das Amt Temnitz will die Befragung zur Kitaqualität in zwei bis drei Jahren dennoch wiederholen. Nur bei einer Wiederholung der Befragung ließe sich erkennen, wie sich die Kitas im Amt Temnitz entwickeln, sagte Kresse.

Von Frauke Herweg