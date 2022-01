Die Rettung von „Schafswäsche“ und „Butschak’s Wasserloch“ naht. Das Amt Temnitz hat jetzt nämlich Geld für die Sanierung der Feldsölle aus dem Naturschutzfonds Brandenburg erhalten und will mit den Arbeiten im Sommer starten. Ein Ende der Gewässer-Rettungsaktion ist das aber noch nicht.

Das Amt Temnitz hat schon viele Feldsölle wie dieses bei Kerzlin revitalisiert. Jetzt stehen die Arbeiten an zwei weiteren in Netzband an. Quelle: Hermann Wiesing