Walsleben

Dieser Plan gibt Hausaufgaben auf. Innerhalb von zwei Jahren müssen Feuerwehreinheiten mit zu wenig Mitgliedern so viele aktive Brandschützer geworben haben, dass sich Fusionen oder Schließungen abwenden lassen. So gibt es der neue Gefahrenabwehrbedarfsplan im Amt Temnitz vor. Vor allem für die Einheiten in Garz, Werder, Dabergotz oder Gottberg ist das eine Herausforderung.

Einheiten, die in zwei Jahren weniger als zwölf aktive Mitglieder hätten, müssten mit einer Fusion rechnen, sagte Amtsbrandmeister Sebastian Giesert bei der Vorstellung des Papiers. Einheiten mit weniger als sechs aktiven Brandschützern droht gar die Schließung. „Mit sechs Mann löscht man kein Feuer“, sagt Giesert.

Nach Einschätzung Gieserts haben die Einheiten genügend Zeit, personell zu wachsen. „Ich denke, es ist ein guter Kompromiss.“

Der erste Plan war umstritten

Das Amt Temnitz hatte 2008 einen ersten Gefahrenabwehrbedarfsplan erstellen lassen – ein damals umstrittenes Papier, weil es auch die Fusion von Einheiten forderte. Der jetzt fortgeschriebene Plan soll für die nächsten Jahre die Aufgaben im Brandschutz beschreiben.

Neben der Werbung von Mitgliedern sind das vor allem Investitionen in weitere Technik. Zwar habe das Amt zuletzt für mehr als eine Million Euro neue Fahrzeuge gekauft oder bestellt, sagte Amtsdirektor Thomas Kresse. Investitionen in insgesamt ähnlicher Höhe seien jedoch notwendig – etwa in Rägelin, Kränzlin, Walsleben oder Kerzlin.

Gesucht: Atemschutzgeräteträger

Das Papier empfiehlt zudem, die Ausbildung noch weiter zu zentralisieren. Giesert würde sich zudem wünschen, dass sich noch mehr Brandschützer zu Atemschutzgeräteträgern ausbilden lassen. Derzeit haben von den 183 aktiven Feuerwehrleuten nur 65 eine solche Ausbildung absolviert. „Das sind 34 Prozent“, sagt Giesert. Wünschenswert sei jedoch, dass 40 Prozent aller Brandschützer mit Atenschutzgeräten in den Einsatz gehen könnten.

Seit 2012 hat das Amt eine eigene Personalstelle für den Amtsbrandmeister. Der neue Plan empfiehlt, auch eine Stelle für einen Gerätewart einzurichten. Bislang sind für diese Arbeit nur wenige bezahlte Wochenstunden vorgesehen. Künftig jedoch soll der Gerätewart auch die Überprüfung der Löschwasserbrunnen übernehmen, die derzeit noch von den Feuerwehrleuten geleistet wird.

Amt ließ neue Löschbrunnen bohren

Kämmerin Kerstin Dames hatte zunächst eine weitgehend positive Bilanz gezogen. „Wir haben in den vergangenen zwölf Jahren viel geschafft“, sagte Dames. Das Amt habe viel Geld in neue Technik, Schutzkleidung und Löschwasserbrunnen investiert. Allerdings sei auch klar, dass weiter investiert werden müsse. „Wenn wir nicht dranbleiben, gerät man schnell ins Hintertreffen.“

Der erste Gefahrenabwehrbedarfsplan hatte der Feuerwehr im Amt Temnitz große Defizite attestiert. So habe es zwischen den einzelnen Einheiten ein großes Ausbildungsgefälle, zu wenig Führungskräfte und Lücken bei der Löschwasserversorgung gegeben, sagte Giesert. Inzwischen sei die Ausbildung zentralisiert, notwendige Löschwasserbrunnen gebohrt und die Wehr umstrukturiert worden.

2019 hatte die Wildberger Einheit ein neues Fahrzeug bekommen. Im vergangenen Jahr war Rägelin an der Reihe. „2020 konnten wir das letzte DDR-Fahrzeug aussortieren“, sagte Giesert. „Wir sind auf einem richtigen guten Weg.“

Das ist auch notwendig. „Die Einsatzzahlen steigen“, sagt Giesert. Zugleich würden die Einsätze anspruchsvoller. „Die Anforderungen steigen.“

Von Frauke Herweg