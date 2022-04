In der Mitte des Landkreises Ostprignitz-Ruppin liegt das Amt Temnitz, das seinen Namen dem 37 Kilometer langen Flüsschen Temnitz verdankt, das seinen Ursprung in der Gemeinde Temnitzquell hat. Schon Theodor Fontane wusste die Temnitzlandschaft zu schätzen. Aktuell zählt Amt etwas mehr 5500 Einwohner.

178 dieser Männer und Frauen engagieren sich in einer der Feuerwehren und sorgen ehrenamtlich für die Sicherheit aller Bürger – und auch Tiere. Denn das die Temnitzer Brandschützer nicht nur Brände löschen oder Menschen aus verunfallten Fahrzeugen retten, bewiesen sie im Oktober 2021, als sie eine 16 Jahre alte Hündin aus einem drei Meter tiefen Schacht befreiten.

Bei Abrissarbeiten an einem Windrad, zwischen Darritz und Walsleben, ist ein Bagger abgebrannt. Feuerwehren aus dem Amt Temnitz löschten das Feuer.. Quelle: Henry Mundt

Die Feuerwehren des Amtes Temnitz zählen zusammen mehr als 170 Mitglieder

Mit dem Kreisfeuerwehrverband und den Ortswehrführern der freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Ostprignitz-Ruppin stellt die MAZ die zehn Hauptfeuerwehren mit ihren Ortswehren vor – heute die Feuerwehren des Amtes Temnitz.

In den Feuerwehren des Amtes Temnitz wird die gesamte Arbeit ehrenamtlich geleistet. Neben der Arbeit, der Familie und ihren Hobbys abolvieren die 178 Aktiven noch ihre Einsätze sowie den Ausbildungsdienst.

Das Amt zählt derzeit neun örtliche Feuerwehreinheiten. Dazu gehören: Die Einheit Werder, die Einheiten Walsleben und Gottberg, die Feuerwehreinheit Küdow-Lüchfeld-Garz, Katerbow-Netzeband, die Ortsfeuerwehreinheit Kränzlin, die Einheiten Temnitzquell-Nord und Temnitztal-Nord sowie die Feuerwehreinheit Dabergotz.

Sebastian Giesert ist Amtsbrandmeister in Temnitz

Die einzelnen Feuerwehreinheiten werden zusätzlich noch in zwei Löschzüge unterteilt – den Löschzug Nord und den Löschzug Süd. Zur Löschgruppe Nord gehören die Wehren Walsleben, Kränzlin, Rägelin und Katerbow-Netzeband. Zum Löschzug Süd gehören die Einheiten Werder, Gottberg, Dabergotz, Temnitztal-Nord und Küdow-Luchfeld-Garz. Die einzelnen Löschzüge werden außerdem noch in vier Löschgruppen unterteilt.

Amtsbrandmeister ist Sebastian Giesert. Seine Stellvertreter sind Steve Schnackertz und Frank Kramer. Um die Frauen in den einzelnen Feuerwehren kümmert sich Sabrina Ackermann als Frauenbeauftragte des Amtes Temnitz.

Sebastian Giesert Quelle: Peter Geisler

Viele Kinder und Jugendliche sind Mitglied einer der Jugendfeuerwehren im Amt Temnitz

66 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 6 und 18 Jahren gehören aktuell einer der Jugendfeuerwehren des Amtes an. Amtsjugendwartin ist Annette Staacks-Janke. Unter der Anleitung von ausgebildeten Jugendwarten werden die jungen Brandschützer spielerisch an die Aufgaben von Feuerwehrleuten herangeführt.

Dazu messen sich die Kinder und Jugendlichen regelmäßig bei Wettkämpfen mit anderen Jugendfeuerwehren oder legen spezielle Prüfungen ab wie zum Beispiel die Jugendflamme. Eine eigene Jugendabteilung besitzen die Standorte Walsleben, Dabergotz, Temnitzquell, Temnitztal-Nord, Werder sowie Kränzlin.

Zahlreiche Kinder und Jugendliche sind Mitglied einer Jugendfeuerwehr des amtes Temnitz. Quelle: Peter Lenz

A24 und Temnitzpark sind Schwerpunkte für die Feuerwehren des Amtes Temnitz

Über das Jahr verteilt werden die Feuerwehren des Amtes zu verschieden Einsätzen alarmiert. 2021 waren es 63. Am 8. April 2022 waren es bereits 80. Ein Großteil der Feuerwehreinsätze im Amt Temnitz fällt in den Bereich technische Hilfeleistung. Dazu zählen zum Beispiel Verkehrsunfälle – auch auf der Autobahn. Darüber hinaus gibt es im Temnitzpark - ein großes Industrie- und Gewerbegebiet mit direkter Anbindung an die A 24 und an die B 167 – viel zu tun.

„Die Schwerpunkte in unserem Amtsbereich sind ganz klar die Autobahn und große Industrie- und Gewerbegebiet“, sagt Amtsbrandmeister Sebastian Giesert, „aber auch die großen Waldbestände im Norden, die teilweise eine hohe Munitionsbelastung aufweisen, sind nicht zu unterschätzen.“

Übung der Feuerwehr bei Atotech im Temnitzpark bei Werder Quelle: Reyk Grunow

Dazu kommen noch zahlreich Landwirtschaftsbetriebe. Mit durchschnittlich 45 Einsätzen im Jahr wird die Feuerwehr Walsleben am häufigsten von Leitstelle in Potsdam verständigt. Das hat einen besonderen Grund: Der Ort Walsleben und somit auch die Ortsfeuerwehr Walsleben liegen in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 24 von Berlin nach Hamburg.

Passiert dort ein Unfall, es brennt oder die Feuerwehr wird benötig, rücken die Walslebener Brandschützer aus. Ihnen wurde ein größerer Autobahnabschnitt zugeteilt , für den sie zuständig sind. Neben den zahlreichen, teilweisen schweren Verkehrsunfällen auf der Autobahn, bleibt den Temnitzer Brandschützern ein Einsatz noch für sehr lange Zeit im Gedächtnis: „Der Gefahrguteinsatz im Jahr 2017 gehört ganz klar zu den größten der letzten Jahre“, sagt Sebastian Giesert.

Ein Gefahrguttransporter mit Salpetersäure läuft bei Walsleben aus. Ein Großeinsatz, an den sich noch heute viele Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen erinnern. Quelle: Peter Geisler

Temnitzer Feuerwehren erproben regelmäßig den Ernstfall

Doch auch andere Einsätze bleiben in Erinnerung. Zum Beispiel der schwere Unfall zwischen Rägelin und Rossow im August 2020, als ein Radfahrer frontal von einem Auto angefahren wurde. Eine Stunde lang versuchten die Einsatzkräfte, den Radfahrer zu reanimieren. Er starb an der Unfallstelle.

Um genau für solche Einsätze immer bestens vorbereitet zu sein, werden neben den normalen Dienstabenden der einzelnen Feuerwehren auch Gemeinschaftsausbildungen für die Feuerwehren im Amt Temnitz organisiert. Dabei wird auch die Zusammenarbeit mit anderen Rettungskräften erprobt.

Übung Feuerwehr Amt Temnitz in Rohrlack . Quelle: Frauke Herweg

So beschäftigten sich die Männer und Frauen des Löschzuges Nord im März diesen Jahren nahe Rägelin mit Waldbrandbekämpfung. Dabei mussten die Brandschützer sogar mit mit Feuerpatschen und Löschrucksäcke ein echtes Feuer löschen, das zu Übungszwecken entfacht worden war.

Wie auch andere Feuerwehren im Kreis sind die Feuerwehren des Amtes in sozialen Netzwerke vertreten. Auf einer Facebookseite und einer Instagramseite veröffentlichen die Feuerwehrleute regelmäßig besondere Ereignisse, Ausbildungen oder informieren über Einsätzen. In erster Linie gehe es darum, die Leute über die Arbeit der Feuerwehr zu informieren – und um neue Mitglieder zu werden.

Von Julia Redepenning