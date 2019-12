Visionen für den Netzebander Gutspark

Netzeband

Der Förderverein Temnitzkirche wird die Bewirtschaftung des als Kulturstätte genutzten Netzebander Gotteshauses übernehmen. Bislang betreut das Amt Temnitz die dort stattfindenden Veranstaltungen. Im kommenden Jahr soll der Verein das Amt ablösen.

Die Bewirtschaftung der Netzebander Kirche sei nicht originäre Aufgabe des Amtes, sagte Amtsdirektor Thomas Kresse am Mittwochabend bei einem Rundgang durch die Spielstätte. „Wir sehen hier mehr Potenzial als wir abrufen können.“ Dem könne das Amt jedoch nicht gerecht werden. „Wir als Amt haben keine Marketingabteilung.“

Verein arbeitet an Konzept

Noch ist unklar, welche neuen Formate in der Temnitzkirche stattfinden sollen. Der Förderverein arbeitet derzeit an einem Konzept, was zu Jahresanfang vorliegen soll. „Noch ist alles in Arbeit“, sagt Pressesprecherin Ute Schindler. Klar sei allerdings, dass alle etablierten Veranstaltungen – die vom Verein organisierten Konzerte, der Feuerwehrball oder das Yoga-Festival – auch weiterhin Gast der Kirche bleiben. Auch für die in Netzeband stattfindenden Hochzeiten wird der Verein Ansprechpartner sein.

„Wir haben lange überlegt, ob wir uns das zutrauen können“, sagte Schindler. Schließlich müsse sich der Verein auch kritisch fragen, ob die Kirche wirtschaftlich zu betreiben sei. Bislang ist der Betrieb der Kulturstätte ein Zuschussgeschäft. Doch haben Verein und Amt bereits Visionen für eine wirtschaftliche Grundlage der Spielstätte entwickelt. So könnten im Park etwa Stelzenhäuser entstehen, die über die dreimonatige Saison des Theatersommers hinaus vermietet werden können.

Ferien unter Bäumen

Kresse kann sich für die Idee der Baumhäuser begeistern. Allerdings weiß auch er, dass bis zum Bau solcher Kleinsthäuser noch einiges getan werden muss. So müsste die Gemeinde zunächst einen entsprechenden B-Plan entwickeln. Die zweite Idee – ein Theaterhostel im ehemaligen Gutshaus – ist nicht weniger aufwändig. Dafür müsste der Landkreis zunächst eine Umnutzung genehmigen.

Mit beiden Ideen ließe sich jedoch auch außerhalb der kurzen Theatersommer-Saison Geld in Netzeband verdienen. „Kultur ist sicherlich immer ein Zuschussgeschäft“, sagt Kresse. Gleichwohl könnten eine touristische Nutzung des Parks und eines Teils des ehemaligen Gutshauses die gesamte Region stärken.

Zunächst ein Probejahr

Derzeit arbeitet das Amt Temnitz an einer Nutzungvereinbarung, die dem Förderverein die Kirche zunächst für ein Jahr übergibt. In dieser Zeit sollen zunächst zwei Ehrenamtliche, die beide in Netzeband leben, das Vermietungsgeschäft betreuen. Während eines Übergangsjahres wollen die Partner überlegen, wie der Verein die Kirche auch langfristig übernehmen kann.

Die Gemeindevertreter von Temnitzquell müssen der Bewirtschaftung der Kirche durch den Verein auf ihrer Sitzung Ende Januar noch zustimmen. Bürgermeister Bernd Müller würde eine solche Übereinkunft jedoch begrüßen. „Wir wollen den Theatersommer.“

Kleine Schwester der Kulturkirche

Der 1993 gegründete Förderverein Temnitzkirche hat sich schon einmal um das Veranstaltungsmanagement in der Temnitzkirche gekümmert – bevor das Amt Temnitz die Vermietung übernahm. Der Verein, der heute rund 100 Mitglieder hat, bemühte sich auch darum, den alten, verwilderten Gutspark wieder zum Leben zu erwecken. Vor inzwischen 24 Jahren reifte die Idee zu einem Theaterfestival unter freiem Himmel. Die Spielstätte Temnitzkirche habe enormes Potenzial, sagt Kresse. „Sie kann die kleine Schwester der Kulturkirche in Neuruppin sein.“

Von Frauke Herweg