Frank Matthus und Musiker begeistern mit Hommage an Tom Waits

Netzeband

Was gehört zu einem Tom-Waits-Abend unbedingt dazu? Eine Rose – und Whiskey. Das macht Frank Matthus am Samstag in der rappelvollen Temnitzkirche unmissverständlich klar. Der Netzebander Schauspieler und Regisseur ist für zwei Stunden in Rolle und Haut des kultig-schrägen Originals geschlüpft, der eigentlich nicht zu doubeln ist. Aber darum geht es auch nicht. Es geht um Liebe, Leben und Musik.

Tom Waits ist eine lebende Legende. Frank Matthus ist Schauspieler – und bringt dem amerikanischen Idol seine ganz eigene Huldigung: Ein November-Konzert mit den Songs von Tom Waits aus dem Stück „The black Rider". Begleitet wird Matthus von fünf exzellenten Musikern.

„Eigentlich war Tom Waits die Idee meiner Frau“, sagt Frank Matthus – gekleidet im schwarzen Anzug mit schiefsitzender schwarzer Krawatte, Sonnenbrille und kurzkrempigem Hut überm ungekämmten Haar. Tom Waits’ Outfit erinnert ansatzweise an einen Clochard. „Es war auch Sabinas Idee, dass ich singe.“ Er sei nicht sicher, ob er das könne – immerhin ist die Stimme des Amerikaners legendär: tief grummelnd und knarzend, rau und schnodderig nuschelnd – so als hätte er latent einen im Tee. Hatte er auch oftmals.

Frank Matthus. Quelle: Regine Buddeke

Frank Matthus ist Schauspieler genug, um das zu verinnerlichen. Und klug genug, um zu wissen: „Der Abend ist eine Liebeserklärung meiner Frau – an Tom Waits.“ Alles lacht.

Seine erste Begegnung mit Tom Waits war der Song „Time“, den er in einer seiner Inszenierungen verwendete. Dabei blieb es nicht. 2013 inszenierte er in Krefeld „The Black Rider“ – ein Stück, für das Tom Waits die Musik schrieb. Um dieses Stück geht es auch in Netzeband.

Songs aus „The Black Rider“

Mit dem „Come on along“ durchs Megaphon geröhrt kommt Matthus auf die Bühne, die bereits von den ambitioniert und kraftvoll aufspielenden Musikern besetzt ist: Akkordeonist Felix Kroll, Kontrabassist Peter Inagawa, Klarinettistin Sabina Matthus-Bébie, Drummer Jan Roth und Jochen Kilian am Klavier – ein Instrument, das Tom Waits mit Verve selber spielt.

Und dann passieren sie Revue, die großen Songs: „The briar and the Rose“, „November“ – passend zum letzten des Monats – „Carnival“, ein feuriger „Russian Dance“ und ein wütend-fauchender „Gospel-Train“. Matthus treibt die an den Freischütz erinnernde Handlung voran, erzählt, trinkt Whisky und singt sich die Seele aus dem Leib. Nicht Waits – aber Matthus. „I’ll shot the Moon“ ist zum Niederknien.

Frank Matthus und seine Frau, die die Idee zum Tom-Waits-Abend hatte. Quelle: Regine Buddeke

Das Publikum ist mehr als angetan – auch von „Last Rose of Summer“ und „Tom Trauberts Blues“ – besser bekannt als Waltzing Mathilda. Frank Matthus lallt und deklamiert, knurrt-knarzt-grummelt – sehr hoch und sehr, sehr tief. „Manche sagen Jammerpop“, grient er über die Sonnenbrille. „Wir beim Theater sagen: As Kitsch as can.“ Was will man mehr an einem grau-trüben Novembertag? Tom Waits, eine Rose und Whiskey.

Von Regine Buddeke