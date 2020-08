Am 1. April gründete Siegfried Dörge das Gestüt Lindenhof in Rohrlack. Es war der erste Stutenmilchbetrieb in Brandenburg. Heute widmet er sich vorwiegend der Zucht. Seit 2005 verpachtet das Gestüt Stuten an Züchter, die ihr eigenes Fohlen züchten möchten.