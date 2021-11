Walsleben

Die Bauarbeiten an der Walslebener Grundschule sind voraussichtlich zum Jahresende abgeschlossen. Zwischenzeitlich habe es große Probleme bei der Neugestaltung der Fassade und dem Einbau der Fenster im Mittelteil gegeben, sagte Amtsdirektor Thomas Kresse. Inzwischen seien die Materialengpässe jedoch überwunden, Handwerker könnten zurück auf die Baustelle kommen: „Es geht wieder voran.“

Der Einbau der neuen Fenster und die Neugestaltung der Fassade werden voraussichtlich um 60.000 Euro teurer als ursprünglich erwartet. Einem entsprechenden Nachtrag im Haushalt hatten die Mitglieder des Amtsausschusses am Mittwochabend zugestimmt. Das Amt Temnitz bekommt auch für die höheren Kosten Fördermittel – das Amt ist an den gestiegenen Kosten nur mit 36.000 Euro beteiligt.

Mehr Geld für Grundschule Walsleben

Die Preisexplosion in der Baubranche habe auch zu höheren Materialkosten an der Walslebener Grundschule geführt, sagte Bauamtsleiterin Jenny Buschow. Zugleich müsse eine größere und damit teurere Verschattungsanlage eingebaut werden als ursprünglich geplant. Die Kosten für das Gesamtprojekt an der Walslebener Grundschule waren ursprünglich mit 322.000 Euro veranschlagt worden.

Von Frauke Herweg