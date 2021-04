Grundschule Wildberg: Erstmals wieder zwei erste Klassen

Wildberg

Die gute Nachricht: An der Wildberger Grundschule am Burgwall werden nach den Sommerferien voraussichtlich erstmals wieder zwei erste Klassen eingeschult. „Das ist eine ganz große Freude“, sagt Schulleiterin Petra Müller-Gülde. Zuletzt habe die Schule 1993 zwei erste Klassen begrüßen können.

Zwischenzeitlich war die Zahl der Schüler so gering, dass die Lehrer jahrgangsübergreifend unterrichten mussten – und der Schule die Schließung drohte. In diesem Jahr entschieden sich jedoch auch Eltern aus dem Amt Wusterhausen für die Wildberger Schule. Insgesamt 32 Anmeldungen liegen derzeit vor.

Klassenraum für neue Schüler

Die positive Entwicklung bedeutet für die Schule auch ein Dilemma. Denn für die zusätzliche erste Klasse müssen die Pädagogen einen Raum herrichten. Zwar sei im Amtshaushalt Geld für die Schule reserviert, sagte Müller-Gülde am Mittwochabend im Amtsausschuss. Die Ausstattung eines weiteren Raumes sei jedoch nicht bedacht worden.

Prinzipiell lässt sich das im Haushalt eingeplante Geld auch für den zusätzlichen Klassenraum nutzen – allerdings auf Kosten anderer Räume. Guter Unterricht sei auch mit altem Mobiliar möglich, sagt Müller-Gülde, die 2016 die Leitung der Schule übernommen hatte: „Eine angenehme Lernumgebung sieht jedoch anders aus.“

Klassenzimmer der Wildberger Grundschule. Quelle: Henry Mundt

Müller-Gülde hatte die Einwohnerfragestunde genutzt, um auf die Ausstattungsdefizite ihres Hauses hinzuweisen. „Die Ausstattung ist völlig unzureichend und veraltet.“ Zwar haben die Klassenräume neue Böden. Einige Fußböden in den Vorräumen seien jedoch bereits in den 1980er Jahren verlegt worden. „Das ist teilweise schon eine Unfallgefahr.“

Vor allem die technische Ausstattung ist aus Sicht der Pädagogen ärgerlich. „Die Internetverbindung ist eine Katastrophe“, sagt Müller-Gülde. Die für den Distanz-Unterricht der Corona-Monate nötigen Video-Konferenzen seien enorm erschwert worden, weil Online-Treffen ständig zusammengebrochen seien. In der Schule selbst müssten die Kinder an Computern arbeiten „mit dem Stand von vor 15 Jahren“.

Computerraum in der Grundschule am Burgwall. Quelle: Henry Mundt

Die Schulleiterin setzt jetzt auf das Geld aus dem Digitalpakt. In den Sommerferien soll die Infrastruktur so modernisiert werden, dass künftig jeder Klassenraum einen W-Lan-Anschluss hat. Weiteres Geld aus dem Digitalpakt – 50 000 Euro für die beiden Grundschulen in Wildberg und Walsleben – soll für den Kauf von Endgeräten verwendet werden. Langfristig soll jeder Grundschüler an einem eigenen Endgerät arbeiten können, kündigte Amtsdirektor Thomas Kresse an.

Das Amt hatte 2019 die Fassade der Schule malern lassen. Eigentlich war danach geplant gewesen, auch die Außenanlagen neu zu gestalten. Doch die beantragten Leader-Fördermittel flossen nicht. Kresse hofft jetzt auf ein anderes Programm mit hoher Förderquote. Problematisch sei jedoch, dass das Amt auch dafür einen Eigenanteil von etwa 500 000 Euro leisten müsse. Zu überlegen sei, ob das Amt diese Summe über mehrere Jahre anspart.

Kresse weiß um den Investitionsbedarf an der Schule. Nach Kita-Großprojekten müssten jetzt die Schulen verstärkt bedacht werden. Das sehen die Mitglieder des Amtsausschusses ähnlich. „Wir sind in der Situation, dass wir reagieren müssen“, sagte Burghard Gammelin.

Von Frauke Herweg