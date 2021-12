Netzeband

„Schatz, ich hab den Weihnachtsbaum aufgegessen.“ So ein Buch gibt es tatsächlich – mit kulinarischen Ideen für die Tanne nach dem Fest, wenn die Gans gegessen ist. Kein Wunder also, wenn auf einer Packung mit einem künstlichen Baum steht: „Nicht für den Verzehr geeignet.“ Das Publikum in der Netzebander Temnitzkirche lacht, als Hans Machowiak den kuriosen Warnhinweis an die Leinwand beamen lässt. Es wird nicht der einzige Lacher sein, den der Schauspieler an diesem Samstagabend erntet.

Hans Machowiak ist in Netzeband gut bekannt

„Endlich mal ne große Rolle“, seufzt Machowiak im Schatten eines Tannenbaumes, der den Namen nicht verdient, weil er so dürr ist, dass er keinen Schatten wirft – in der Hand eine Rolle Geschenkpapier. Mehr schlecht als recht packt er ein paar Geschenke ein, mit Isolierband und viel Ungeschick. Dazu plaudert er locker aus dem Handgelenk über Geschenke-Stress und güldenes Lametta.

Hans Machowiak brachte immer wieder sich selbst und die Zuhörer zum Lachen. Quelle: Thomas Lox

Er hat welches dabei, dem Baum allerdings ist damit auch nicht mehr zu helfen. „Rob, hast du das tolle Lied über den Baum?“, fragt Machowiak nach oben zu Rob Vogel, der die Technik schmeißt. Klar, er hat: „Mein Freund der Baum ist tot“, schluchzt eine weibliche Schlagerstimme. Lacher im Saal.

Weihnachten ist Whisky-Zeit – zumindest im Rezept-Tipp von Machowiak

Machowiak liest einen launigen Text über Wertbeutel und Wertsäcke – Beamtendeutsch der Post, das einem Schwindel in die Birne treibt. „Bisher dachte ich immer, der Text ist echt“, verrät er hinterher. In Wahrheit ist es eine Satire – so wie auch die Böll’sche Novelle „Nicht nur zur Weihnachtszeit, die böse, bissig und tragisch zugleich ist.

Komödiantisch: Prost auf die Gans mit Whisky. Quelle: Thomas Lox

Ein Glanzstück ist der Rezept-Tipp: Weihnachtsgans mit Whisky. Echtem, ein Zuhörer testet vorab. Machowiak liest und trinkt sich durch’s Rezept – zum Brüllen komisch, von nüchtern bis volltrunken. „Wie Ekel Alfred mit dem Weihnachtspunsch“, prustet eine Zuhörerin. Die Gans übrigens gibt’s erst am nächsten Morgen: kalt, mit Aspirin. Und Hans Machowiak? Ist mit seinem Weihnachtslatein noch lange nicht am Ende.

Von Regine Buddeke