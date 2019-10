Haushalt: Märkisch Linden kann sich was leisten

Darritz

Das waren es schon drei: Nach Dabergotz und Storbeck-Frankendorf hat auch Märkisch-Linden zugesagt, im kommenden Jahr eine einmalige Sonderabgabe an das Amt Temnitz zu zahlen. Mit bis zu 78100 Euro wird Märkisch Linden das Amt unterstützen – dem stimmten die Gemeindevertreter am Montagabend bei der Diskussion über den Haushaltsentwurf zu.

Vor zehn Tagen hatte Amtsdirektor Thomas Kresse die sechs Gemeinden des Amtes um eine Sonderabgabe gebeten. Das Amt Temnitz brauche dringend finanzielle Unterstützung für große Investitionen in zwei neue Feuerwehrfahrzeuge und die beiden Schulen in Wildberg und Walsleben, hatte er argumentiert – sonst drohe dem Amt bis 2023 ein Defizit von 2,6 Millionen Euro. In Märkisch Linden wiederholte er seinen Appell. Es gehe nicht nur um Zahlen. „Das ist ein Signal für ein Miteinander.“

Auch die Gemeinde profitiert

Auch Gemeindevertreter Reik Palmowske stimmte der Sonderabgabe zu. „Wir nutzen schließlich die Schule.“ Allerdings kritisierte der Kränzliner, dass die Gemeindevertreter erst am Montag von dem benötigten Zuschuss erfahren hätten. Kämmerin Kerstin Dames verteidigte die Informationspolitik jedoch. Es habe zunächst eine Diskussion im Amtsausschuss stattfinden müssen. Zudem hätte sich „jeder in die öffentliche Sitzung des Amtsausschusses setzen können“.

Märkisch Linden kann sich den Zuschuss an das Amt ohne jegliche Einbußen leisten. Der Gemeinde geht es finanziell gut. In diesem Jahr habe sie an zwei extremen Haushaltsplänen arbeiten müssen, sagte Dames. Dem des Amtes, der im Finanzhaushalt tief ins Minus zu rutschen droht. Und dem von Märkisch Linden. „Dieser Haushalt ist eigentlich ein Träumchen.“

Straßen werden deutlich teurer

Der Gemeinde geht es so gut, dass sie auch an zwei Straßenprojekten festhalten kann, die wahrscheinlich deutlich teurer werden – dem Ausbau der Straße nach Sankt Jürgen und dem Ausbau der Straße zum Kränzliner Ortsteil „Schäferei“. Eine erste Ausschreibung hatte ergeben, dass der Weg nach Sankt Jürgen vermutlich um 330000 Euro teurer wird. Für die Straße zur Schäferei lag ein Angebot vor, das den erwarteten Preis um 88500 Euro übersteigt.

Das Amt will die Arbeiten Anfang 2020 erneut ausschreiben – in der Hoffnung auf günstigere Angebote. Zugleich plante die Gemeinde die erwarteten Mehrkosten von insgesamt gut 420000 Euro im kommenden Haushaltsjahr ein. Damit sollen auch die bereits zugesagten Fördermittel abgesichert werden.

Gewerbepark spült Geld in die Kasse

Märkisch Linden profitiert stark vom Temnitzpark in Werder. Wie hoch die Gewerbesteuereinnahmen in diesem Jahr tatsächlich ausfallen, kann Kämmerin Dames noch nicht sagen. Eingeplant waren Einnahmen von mehr als 720000 Euro. Schon jetzt ist absehbar, dass Märkisch Linden demnächst keinen Kredit mehr bedienen muss. Anfang 2021 sei die letzte Rat getilgt, sagte Dames.

Die Gemeindevertreter hatten sich lediglich kleinere Änderungen im Haushalt erbeten. So soll der Zuschuss für die drei Wehren auf jeweils 1250 Euro im kommenden Jahr erhöht werden. Außerdem will sich Märkisch Linden einen länger gehegten Wunsch erfüllen – eine transportable Kegelbahn.

Von Frauke Herweg