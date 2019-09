Kränzlin

Drei frei laufende Hunde fielen am Samstag gegen 13.40 Uhr auf der Straße zwischen Kränzlin und Storbeck einen 60 Jahre alten Fahrradfahrer an. Die Hunde rannten auf ihn zu – zwei versperrten ihm den Weg, der dritte und größte der Hunde, eventuell ein Bernhardiner, biss dem Mann in den rechten Unterschenkel.

Der Schäfer streitet alles ab

In der Nähe entdeckte der 60-Jährige einen Schäfer, dem die Hunde augenscheinlich gehörten. Der Radfahrer konfrontierte den Mann mit dem Hundebiss. Der Schäfer antwortete, dass seine Hunde das nicht gewesen sein könnten, da diese nicht beißen würden. Der Fahrradfahrer fuhr nun erst einmal nach Hause und von dort später ins Krankenhaus, um die Verletzung am Bein behandeln zu lassen. Danach ging er zur Polizei und erstattete Strafanzeige.

Von MAZ-online