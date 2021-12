Walsleben

Anderthalb Jahre lang wurde die Orgel in der Gottberger Dorfkirche generalüberholt. Bereits Anfang 2020 kam der größte Teil der 850 Pfeifen in die Werkstatt der Orgelbaufirma Scheffler aus Sieversdorf, wo sie gesäubert und ausgebessert wurden. Die 33 großen Prospektpfeifen aus Zink wurden durch neue aus vollwertigerem Zinn ersetzt: dem Material, aus dem sie auch ursprünglich bestanden, bevor sie für Rüstungszwecke im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen wurden.

Orgelmarathon in Gottberg zur Einweihung

Dann der Härtetest: Mit einem Orgelmarathon wurde die frisch sanierte Gottberger Orgel Anfang Oktober offiziell eingeweiht. Sechs Stunden lang wurde das Instrument am Sonnabend am Stück gespielt – von wechselnden Organisten jeweils für eine halbe Stunde. Zwölf Konzerte insgesamt also – und bei so vielen Organisten auch ganz unterschiedliche. Die 33 ausgebauten Prospektpfeifen aus Zink wurden vor der Kirche graviert und verkauft – zu Gunsten künftiger Arbeit an der Orgel.

Zur Galerie Zoff um 500 abgesägte Bäume, erstmals eine Temnitzschreiberin aber auch Gottbergs frisch sanierte Orgel: All das und noch viel mehr gab es 2021 im Amt Temnitz. Die MAZ lässt die wichtigsten Augenblicke der vergangenen zwölf Monate fotografisch Revue passieren.

Neben diesem Highlight gab es im Amt Temnitz noch jede Menge andere besondere Momente. Zum Beispiel als die erste Temnitzschreiberin ins Gutshaus Darsikow einzog. Oder dass die Wildberger Grundschule nach mehr als 25 Jahren endlich wieder so viele Anmeldungen hat, dass es für zwei erste Klassen reicht.

Viele besondere Momente im Amt Temnitz

All das wollen wir in Erinnerung bringen – die MAZ hat im Archiv gestöbert und die wichtigsten Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres zusammengestellt. In dieser Bildergalerie sind die besonderen Momente im Amt Temnitz noch einmal zu erleben.

Von Regine Buddeke