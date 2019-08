Walsleben

Jürgen Berner kann sich noch an den Sonnabend erinnern, an dem sie den Turm der Walslebener Kirche verputzt haben. Jede Menge Mörtel haben die freiwilligen Helfer damals nach oben gewuchtet. Ein anstrengender Tag, aber auch ein besonderer.

Zwischen 1983 und 1989 ist die Walslebener Kirche umfangreich saniert worden. Bautrupps der Kirche übernahmen wichtige Arbeiten. Doch ohne engagierte Freiwillige hätte das Projekt nicht glücken können. Am ersten Juli-Wochenende 1989 feierten die Gottesdienstbesucher die Weihe der fast neu errichteten Kirche. Am kommenden Sonnabend erinnert die Gesamtkirchengemeinde Temnitz auf ihrem Sommerfest mit einem besonderen Gottesdienst an die Weihe vor 30 Jahren.

Vom Einsturz bedroht

Zu Beginn der 80-er Jahre war das Ende des 16. Jahrhunderts erbaute Gotteshaus in einem erbarmungswürdigen Zustand gewesen. Der Hausschwamm hatte sich in die Deckenbalken gefressen, das Mauerwerk war angegriffen. „Es bestand Einsturzgefahr“, sagt Jürgen Berner, der damals dem Gemeindekirchenrat angehörte. Im Mai 1982 wurde die vorerst letzte Konfirmation in Walsleben gefeiert.

Trotz knapper Baumaterialien beschlossen Gemeindekirchenrat und Pfarrer Siegfried Erfurth, die Kirche wieder aufzubauen. „Wir wollten es wagen“, sagt Berner. „Wir haben es einfach begonnen.“

An den Wochenenden auf der Baustelle

Mehr als 20 freiwillige Helfer standen bisweilen nach Feierabend oder am Wochenende auf der Baustelle, um mit anzupacken. „Auch Leute, die der Konfession gar nicht angehören“, sagt Berner. Freiwillige schleppten Mörtel, legten Hand an der Dachverkleidung an oder rissen den alten Fußboden raus. „Den Leuten hat die Erhaltung der Kirche am Herzen gelegen“, sagt Berner.

Eine besondere Herausforderung damals: der Turm. Weil es nicht möglich war, die Deckenbalken auszutauschen, ohne den Turm abzureißen, wurde der Turm im Juli 1985 abgebaut. Er wurde später – wie auch einige Wände – komplett neu errichtet. Alt sind am heutigen Gebäude nur das Fundament, der Ostgiebel und Teile der Dachstuhls.

Walslebener spendeten für ihre Kirche

Um den Turm wieder aufbauen zu können, sammelte die Kirchengemeinde damals Spenden. 25000 DDR-Mark waren nötig, um einen neuen Turm aufzubauen. „Diese Summe kam in Walsleben zusammen“, sagt Berner. Auch unter den Spendern waren einige, die nicht in die Gottesdienste gingen – sich aber dennoch wünschten, dass Walsleben seine Kirche behält.

Mehr als 3000 freiwillige Arbeitsstunden wurden beim Wiederaufbau des Gotteshauses geleistet. „Jede Stunde der freiwilligen Leistung ist aufgeschrieben“, sagt Berner. Das gemeinsame Engagement für die Kirche hätte die Gemeinde auch zusammengeschweißt. „Es gibt einen Ansporn, diese Kirche mit Leben zu füllen“, sagt er. „Man baut eine Kirche ja schließlich nicht, um sie leer sein zu lassen.“

Ehemaliger Pfarrer kommt

Im Februar trat Gemeindepädagoge Steve Neumann seinen Dienst in der Gesamtkirchengemeinde Temnitz an. In Walsleben, so ist ihm aufgefallen, gäbe es eine „ganz starke Identifikation“ mit dem Gotteshaus. Nicht nur deshalb soll am kommenden Sonnabend das 30-jährige Jubiläum der Kirchweihe gefeiert werden. So soll um 14 Uhr ein Gottesdienst beginnen, bei dem auch der damalige Pfarrer Siegfried Erfurth und viele Helfer eingeladen sind. Erfurth und der Leiter der Baugruppe werden in einer Gesprächsrunde an die Arbeiten von damals erinnern.

Anschließend soll rund um die große Bühne im Kirchgarten gefeiert werden. Geplant ist ein buntes Programm mit Puppentheater, Kistenklettern für die Kinder und einem Tanzmeister, der zu internationalen Volkstänzen einlädt. Steve Neumann steht am Abend am DJ-Pult.

Von Frauke Herweg