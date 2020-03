Walsleben

Die Kitas in Rägelin, Walsleben, Kränzlin und Wildberg sollen auch während der am Mitwoch, 18. März, beginnenden landesweiten Kitaschließung für eine Notbetreuung geöffnet bleiben. Das ist das Ergebnis eine Beratung, zu der der Verwaltungsstab des Amtes Temnitz und die Kita-Leiterinnnen am Sonntag zusammenkamen.

Die Notbetreuung ist ausschließlich für Kinder von Eltern vorgesehen, deren Berufe für das Aufrechterhalten der Infrastruktur während der Corona-Krise wichtig sind – Beschäftigte aus dem Gesundheitssektor etwa oder der Versorgung. Am Montag, so kündigte Amtsdirektor Thomas Kresse an, werden die Kitamitarbeiter beim Bringen der Kinder die Berufe aller Eltern abfragen.

Amt Temnitz will dezentrales Angebot

Das Amt Temnitz versuche eine dezentrale Lösung für die Notbetreuung zu finden, so Kresse: „Es soll vermieden werden, dass eine größere Zentrierung von Kindern in ein oder zwei Einrichtungen erfolgt.“

Sollte der Bedarf für eine bestimmte Anzahl von Notbetreuungsplätzen in Dabergotz oder Werder erkennbar sein, könnten auch diese Standorte geöffnet bleiben. Verabredet wurde zudem, dass Kinder in der Notgruppe möglichst von ihren vertrauten Erzieherinnen betreut werden.

Bis zu 120 Plätze

In Abstimmung mit dem Landkreis versuche das Amt Temnitz bis zu 120 Plätze in der Notbetreuung anzubieten, so Kresse. Das wäre etwa noch ein Drittel der Gesamtkapazität. Die Notbetreuung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn die Betreuung der Kinder nicht anders organisiert werden kann. „Auf den Einsatz von Großeltern zur privaten Betreuungsabsicherung soll verzichtet werden“, appellierte Kresse.

Lehrer können weiter in die Schule kommen

Auch Brandenburgs Schulen schließen ab Mittwoch. Lehrer und technisches Personal können jedoch weiter in die Schulen kommen, um von dort aus Hausaufgaben für die Schüler vorzubereiten und zu organisieren. Weil auch die Betreuung in den Jugendclubs ab Mittwoch ausgesetzt ist, bleiben die Jugendclubs im Amt Temnitz bis Ende der Osterferien geschlossen.

Unklar ist derweil, ob die Dorfgemeinschaftshäuser und die Netzebander Temnitzkirche offen bleiben – und Osterfeuer stattfinden können. Eine Entscheidung dazu, so kündigte Kresse an, soll es am Dienstag geben.

Von Frauke Herweg