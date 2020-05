Landhelden aus dem Amt Temnitz: Erste Podcast-Folge erscheint

Neuruppin

Was sie an Walsleben schätzen, ist für zwei Kundinnen des Konsums schnell erzählt – die Gemeinschaft, die Pfifferlinge, aber auch die Ärztin vor Ort. „Wir haben hier alles, was wir brauchen.“

Was macht die Gemeinden im Amt Temnitz so lebenswert? Dieser Frage spürt Journalistin Sandra Jütte aus Neuruppin in ihrem Podcast „Warum? Darum! Landheld sein!“ nach. In sechs Folgen lässt sie Menschen zu Wort kommen, die besondere Ideen auf dem Land verwirklichen. Die erste Folge über Temnitzquell wird ab kommenden Sonnabend zu hören sein.

Mehr als nur Windräder und Kühe

„Ich wollte zeigen, dass es hier mehr gibt als nur Windräder und Kühe“, sagt Jütte. Für den „Landhelden“-Podcast besuchte sie den Netzebander Journalisten Christhard Läpple, die Katerbower Ölmühlenbetreiberin Anke Stamer oder die Storbecker Ortsvorsteherin Ute Gutsche, die mit ihr durch die Frankendorfer Heide radelte. In Walsleben traf sie auf eine Rückkehrerin, die für ein Leben in der alten Heimat einen gut dotierten Job in der Stadt aufgab. „Es ist schön, wieder nach Hause zu kommen“, erzählt die Frau im Podcast.

Podcast-Produzentin Sandra Jütte mit André Schmitz in Garz. Quelle: Frauke Herweg

Autorin Sandra Jütte weiß, dass das Landleben auch negative Seiten hat und will sie nicht verschweigen. Einige Interviewpartner bedauern, dass ihre Gemeinden nur noch Schlafdörfer seien – auch davon soll zu hören sein.

Noch mehr Folgen im Herbst

Im Februar hatten die Arbeiten an dem Podcast begonnen. Dann machte Corona Jüttes Terminplanung zunichte und sie musste die Produktion des Podcasts teilen. Die ersten drei Folgen – Temnitzquell, Walsleben und Storbeck-Frankendorf – werden im Mai und Juni veröffentlicht. Die nächsten Folgen aus Dabergotz, Märkisch Linden und Temnitztal erscheinen im Herbst.

„Wir finden im Amt Temnitz viel Gutes“, sagt Amtsdirektor Thomas Kresse, der das Projekt initiiert hatte und damit für das Leben auf dem Land werben will. Die Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG) will sich in den kommenden Wochen um die Vermarktung des Podcasts kümmern und das „Landhelden“-Projekt auch außerhalb der Kreisgrenzen bekannt machen. REG-Geschäftsführer Christian Fahner kann sich vorstellen, dass noch weitere Podcasts aus Ostprignitz-Ruppin entstehen – noch allerdings gibt es kein konkretes weiteres Projekt.

Viel Tonmaterial für den Podcast

Für die Podcast-Folgen hat Jütte viele Stunden Material gesammelt – für jede etwa 25-minütige Folge etwa vier Stunden Ton. Die Produktion jeder einzelnen Folge sei enorm aufwändig gewesen, sagt Jütte. Jeder einzelne Räusperer muss rausgeschnitten werden, Hintergrundgeräusche möglichst passen. „Bei Folge drei habe ich mehr als 700 Schnitte gemacht.“

Normalerweise arbeiten bei Podcastproduktionen viele Leute zusammen – Journalisten, Techniker oder Soundtüftler. „Das war ich alles in Personalunion“, sagt die Neuruppinerin, die in Hamburg „Digitale Kommunikation“ studiert und das Podcast-Projekt als Masterarbeit abgeben. „Ich habe bei dem Projekt enorm viel gelernt.“

Wunderschöne Temnitz-Region – hier der Gutspark von Garz. Quelle: Frauke Herweg

Jütte lässt in ihrem Podcast Menschen ganz unterschiedlichen Alters zu Wort kommen. Auf dem Katerbower Wir-Fest traf sie vor einigen Wochen eine junge Frau, die für das Studium zunächst wegziehen –dann aber zurückkehren will. Sie sei dankbar für ihre Kindheit auf dem Land, berichtet sie. „Ich bin als Kind über die Felder gerannt – das war viel cooler.“

Der Podcast „Warum? Darum! Landheld sein!“ ist über die Internetseite „www.landheld-sein.de oder www.amt-temnitz.de zu hören – und natürlich über verschiedene Podcast-Apps wie Apple Podcast, GooglePodcast oder Spotify.

