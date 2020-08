Normalerweise ist die Lange Nacht des Theaters in Netzeband der Abschluss der Saison – in diesem Jahr aber das Bergfest zwischen beiden Inszenierungen. Die letzte Aufführung von Garcia Lorcas „Bluthochzeit“ gipfelte in der Langen Nacht des Theaters: mit Scheck, Ringverleihung und einer Torte.