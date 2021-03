Die Betreiber der Märkischen Höfe in Netzeband haben den Katerbower See gekauft. Sie wollen den See für die Allgemeinheit erhalten und langfristig die Wasserqualität verbessern.

Der Katerbower See wechselte seinen Besitzer. Das Amt Temnitz will in diesem Jahr einen Rundwanderweg um den See erneuern. Quelle: Henry Mundt