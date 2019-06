Netzeband

Die dritte Runde der Mini-Genießer-Tour – organisiert von der Regionalinitiative Prignitz-Ruppin und der Märkischen Allgemeinen zusammen mit dem Restaurant „Clavis“ in Netzeband findet am 17. Juni statt.

Zehn MAZ-Leser dürfen dabei sein und einen tollen Ausflug genießen. Liebe Leser, lassen Sie sich das nicht entgehen und bewerben Sie sich für den kulinarischen Ausflug.

Erst zum Erzeuger, dann ins Restaurant

Sie besuchen zuerst zwei Erzeuger der Region und lassen sich danach ein Menü aus Zutaten kredenzen, die von diesen Erzeugern stammen. „Clavis“-Chef Marco Gloede serviert das Menü, das innerhalb der Aktion „Gemeinsam am Tisch“ noch bis Juli auf seiner Speisekarte steht.

Die Aktion der Regional-Initiative Prignitz-Ruppin, einer REG-Tochter, und den Erzeugern wurde im November in Wittstock gestartet.

Treffpunkt der MAZ-Leser ist um 9 Uhr am Restaurant „Clavis“ auf den „Märkischen Höfen“ in Netzeband. Von dort aus geht es nach Katerbow in die Ölmühle.

Öl aus Katerbow gab es als Würze bei "Gemeinsam am Tisch" im Restaurant Clavis in Netzeband Quelle: Regine Buddeke

Anke Stamer lädt dort zum Rundgang ein. Sie zeigt den MAZ-Lesern den Bauernhof und erklärt, wie das Öl entsteht. „Wir zeigen die Ölpresse in Aktion – beim Schaupressen. Und natürlich gibt es eine Verkostung.“ Ein besonderes Leckerli dürften die Walnuss-Pralinen sein. „Wir haben Weihnachten begonnen, den Presskuchen von den Walnüssen zu Pralinen zu verarbeiten. Die sind ein Hit geworden.“

Fische oder frisches Brot?

Wohin es von Katerbow aus geht, ist eine kleine Überraschung: Wird womöglich Thomas Hausbalk den MAZ-Lesern in Fretzdorf einen Blick in seine Backstube gewähren?

Oder erfahren die Neugierigen stattdessen alles darüber, was sich in der Kunsterspringer Fischerei Daniels so alles in den Becken tummelt? Den Geschmacksunterschied zwischen Bach-, See- und Elsässer Saibling – oder auch das Geheimnis des wunderbar würzigen Rauchgeschmackes, der den Kunsterspringer Fisch so beliebt macht?

Die letzte Station der Tour ist gegen 13.30 Uhr wieder das „Clavis“. Dort gibt es das regionale Menü, welches aus regionalen Zutaten gekocht wird. Die Vorspeise ist ein Fretzdorfer Tomatensüppchen: Die Tomaten stammen aus Fretzdorfer Anbau und das dazugereichte Brot hat der Fretzdorfer Bäcker Thomas Hausbalk gebacken.

Wilde Angelegenheit: Wildkräutersalat mit Wildschinken Quelle: Regine Buddeke

Der zweite Gang wird wild. Die Wildkräuter für den Salat baut Hans Untersteiner von den „Märkischen Höfen“ selbst an, der Wildschinken kommt von einem Erzeuger ganz in der Nähe. Obendrüber kommt das Hanföl aus Anke Stamers Ölmühle.

Temnitzqueller „Surf and Turf“ heißt der Hauptgang. Gloede scheut sich nicht, hierfür Fisch und Fleisch auf einem Teller zu kombinieren. Das Fleisch für die Schweinebäckchen kommt aus dem benachbarten Katerbow. Den Züchter kennt Gloede noch gar nicht so lange – die Qualität des Strohschweins hat ihn indes überzeugt, nach Jahren wieder einmal Schwein auf seine Karte zu setzen. „Mal etwas anderes als immer Duroc“, sagt er.

Kühne Kombi aus Fisch und Fleisch bei "Gemeinsam am Tisch" im Restaurant Clavis in Netzeband Quelle: Regine Buddeke

Die Lachsforelle stammt aus Kunsterspring. Den Kohl für den Rahmwirsing liefert wieder der Fretzdorfer Gemüseproduzent und die Süßkartoffeln fürs Rösti wachsen in den „Märkischen Höfen“. Nachspeise ist schließlich ein von Gloede kreiertes Schoko-Walnuss-Küchlein mit Quittenkompott: mit Quitten aus Netzeband, die Walnussnote stammt – da wird nichts weggeworfen – aus dem Presskuchen der Katerbower Ölmühle.

Bei dem Projekt „Gemeinsam am Tisch“ und der Genießer-Tour geht es den Gastronomen und Erzeugern darum zu zeigen, dass die Region geschmacklich so einiges zu bieten hat. Für die Gewinner der Tour ist dieser bekömmliche Ausflug kostenlos, die Fahrten zu den Höfen sind inklusive.

Von Regine Buddeke