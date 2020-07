Netzeband

„Oh, schick – mit Reißverschluss. Das hatten wir ja noch nie“, staunt Cornelia Jahr über ihre Maske. Die Schauspielerin ist am Mittwochnachmittag die letzte, die im Dachgeschoss der Temnitzkirche ihr Bühnengesicht angepasst bekommt, das die Mimen beim Synchrontheater allesamt tragen werden.

Ein Kunstgriff, der zur Kunstform wurde: Kann man doch auf der riesigen Naturbühne – die Zuschauer sitzen oft weit entfernt – die Gesichter der Darsteller und ihr Mienenspiel kaum erkennen. Die Maske wiederum bringt eines mit – passend zum Charakter der Figur. Und mittlerweile sind die Masken Kult in Netzeband. Hunderte gibt es in allen erdenklichen Macharten. Eigentlich wäre es Zeit für eine große Ausstellung.

Masken von Alexandra Pommerening

In diesem Jahr ist Alexandra Pommerening die Masken-Schöpferin. Der Reißverschluss ist nicht das einzige Novum ihrer Kreationen. Statt mit Pappmache arbeitet sie mit Jute. Die grobe Textur ist wie gemacht dafür, das bäuerlich-dörfliche Leben abzubilden, in dem das diesjährige Stück – Garcia Lorcas „ Bluthochzeit“ – spielt. „Sie sind ganz leicht. Und man kann gut sehen“, lobt etwa Marion Schröder, die ihre Maske vor Cornelia Jahr angepasst bekam.

Angepasst, aber der Feinschliff fehlt noch: Die Masken sind in diesem Jahr aus Jute. Quelle: Regine Buddeke

Was das gut sehen betrifft: Das ist knifflig. Noch weiß Alexandra Pommerening nicht, ob sie die Gaze, die sich wie ein facettiertes Insektenauge aus den Augenöffnungen wölbt, belässt oder wieder herausnimmt. „Je nachdem, wie man besser sieht“, erklärt Bühnenbildnerin Sabine Pommerening, die wie ihre Tochter erstmals für den Netzebander Theatersommer arbeitet.

Wenn die Schauspieler durch die Gaze im teils grellen Scheinwerferlicht mehr geblendet werden, als sehen können, muss sie wieder raus – obwohl sie für die Mimen insofern segensreich sind, als sich kaum Insekten in die Maske verirren können.

Alexandra Pommerening, Schauspielerin Cornelia Jahr und Sabine Pommerening (v.l.) am Masken-Tisch. Quelle: Regine Buddeke

Trotzdem: Gut sehen können und Passgenauigkeit sind das A und O. Daher geht es am Mittwoch auch nur um die Anpassung an den Träger, der Feinschliff und auch die vorsichtige Farbgebung der insgesamt 18 „Gesichter“ folgen später.

Regisseur Herbert Olschok, auch er ein Netzeband-Neuling, begutachtet jede Maske und stimmt sich langsam auf die spezielle Art Theater ein, die Netzeband so bekannt gemacht hat. Auch für ihn, der schon an vielen Häusern inszeniert hat, wird es eine Herausforderung.

Netzeband-Neulinge: Regisseur Herbert Olschok (l.) und Lichtdesigner Henning Schletter vor der Temnitzkirche - also auf der Bühne. Quelle: Regine Buddeke

Hat er es doch diesmal nicht nur mit Profi-Schauspielern sondern auch mit den sogenannten „Semis“ zu tun: Leute aller Altersgruppen aus der Region, die aus Lust und Spaß am Spielen mitmachen, teilweise schon jahrelang. Alte Hasen – die aber dennoch nicht zu jeder Tag- und Nachtzeit proben können, weil sie einen Beruf haben oder studieren. Auch das ein Merkmal des Netzeband-Theaters.

Schauspieler Hans Machowiak hat die Texte für die Tonkonserve fast fertig geschnitten

Das dritte sind die Stimmen, die vom Band kommen und denen die Darsteller ihre Körper leihen und gestisch plastisch machen. Auch ein Kunstgriff – die Weite des Gutsparks würde die Stimmen verschlucken. Und für viele der Semis wäre der Text auch schwer stemmbar – das Theater lebt von den Texten – die müssen also stehen wie eine Eins.

Schauspieler Hans Machowiak, der in der Bluthochzeit eine Hauptrolle spielt, sorgt in diesem Jahr für die Tonaufnahmen. Das ist sonst meist der Part von Frank Matthus, der das Maskentheater quasi erfunden hat und schon zig Stücke dort inszeniert hat, der aber in diesem Jahr pausiert. Obwohl es – tadaaa – das 25. ist.

Das RBB dreht einen Beitrag über den Theatersommer. Quelle: Regine Buddeke

Am Mittwoch ist auch ein RBB-Team vor Ort – Regisseur, Kameramann und Tontechniker drehen einen dreißigminütigen Film über den Theatersommer, der am 8. August ausgestrahlt werden soll. Die Takes der Maskenanproben sind im Kasten – nun folgt das erste Briefing mit allen Akteuren.

RBB dreht Beitrag über Theatersommer

Die Kamera läuft während der Begrüßung – man hat sich ein Jahr nicht gesehen und aufeinander gefreut. Sie läuft auch, als alle Darsteller den grünen Hang hinauf zur Kirchentür steigen und symbolisch eintreten – in die Zeit, die nun folgt: ein Monat intensive Szenen- und Ensembleproben.

Eintreffen des Teams – die Freude ist groß. Quelle: Regine Buddeke

„Ich habe schon viele Theaterformen gemacht und erlebt – aber so etwas noch nie, da bin ich Novize“, schickt Regisseur Olschok voraus. „Ich freue mich – und bin unglaublich nervös.“ Denn wenn er eines im Laufe seiner Karriere verinnerlicht habe, dann das elfte Gebot: „Du sollst nicht langweilen.“ Daher beschwört er: „Wir wollen alles für die Geschichte geben. Das geht nur im guten Miteinander. Ich freu mich auf euch.“

Dann geht’s auch schon in die Stückbesprechung: Olschok war es, der sich die „ Bluthochzeit“ ausgesucht hat. Lorca sei einer der ganz großen Autoren des 20. Jahrhunderts. „Homosexuell – aber hat wie kaum einer etwas von Frauen verstanden.“

Der Bluthochzeit liegt ein echter Fall zugrunde, den Lorca in der Zeitung fand

Der Fall, so erzählt er, sei real gewesen. Lorca ist irgendwann über einen Zeitungsartikel gestolpert, in dem es um eine Hochzeitsgesellschaft ging, die auf der Suche nach der Braut auf die Leiche ihres Vetters stieß. Davon inspiriert schrieb Lorca 1933 die „ Bluthochzeit“, sie wurde im selben Jahr uraufgeführt.

Das Blut, wen wundert’s bei dem Titel, wird sich wie eine rote Spur durch das Stück ziehen – in vierfacher Symbolik: Es steht für das vergossene, also den Tod. Aber auch für die Familienverhältnisse, die Blutsverwandtschaft. Blut steht für das Begehren und die Leidenschaft. Und nicht zuletzt als Lebenssaft für das pralle Leben selbst.

Spanisches Ambiente: Ausschnitt aus Sabine Pommerenings Bühnenbild-Entwurf. Quelle: Regine Buddeke

Und davon gibt es nicht zu wenig im Stück, wo der Machismo herrscht und Frauen ins Haus gehören. Wo die Mutter des Bräutigams – aus gutem Grund – Angst vor Messern hat, die für sie Waffen sind. Für andere nur Werkzeuge.

Und es geht auch um ein Pferd. Ein echtes wird es wohl im Stück nicht geben – immerhin wird es von Machowiaks Leonardo-Figur zu Tode gehetzt. „Das Pferd soll im Kopf stattfinden – man wird es nur hören“, sagt Olschok, der auf die Kraft der Fantasie setzt und Bilder über das Gehörte auch gern im Kopf entstehen lassen will.

Regisseur Herbert Olschok und Schauspieler Hans Machowiak (r.) Quelle: Regine Buddeke

Der Leonardo ist übrigens der einzige im Stück, der einen Namen hat - zwischen Braut und Mutter, Schwiegermutter und Bräutigam, Nachbarin und Frau. „ Lorca hat sich dabei etwas gedacht – aber ich möchte, dass ihr eurer Figur selbst einen Namen gebt – ich bin gespannt, was ihr wählt“, schwört Olschok seine Truppe ein.

Blut zieht sich als Metapher durchs ganze Stück

Und schon ist man mittendrin in der Diskussion der Metaphern, Frauen- und Männerwelten, Opfer und Täter. Und warum die Braut am Ende auf der Schwelle stehen bleibt. Der Funke ist entflammt – in einem Monat ist Premiere.

Aufführungs-Termine im Überblick Die „ Bluthochzeit“ hat am 1. August, um 20.30 Uhr vor der Temnitzkirche Netzeband Premiere. Weitere Aufführungen sind am 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28. und 29. August; immer um 20.30 Uhr. Tickets (von 24,50 bis 35 Euro) gibt es unter tourist-information@rheinsberg.de, Telefon 033931 / 34 94 0 sowie an der Abendkasse. Die Plätze sind in beiden Kategorien A und B nummeriert.

