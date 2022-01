Walsleben

Die Mühlenbrücke in Walsleben soll am Montag, 10. Januar, aus den Angeln gehoben werden. Das Amt Temnitz will das Bauwerk, das die beiden Ufer der Temnitz im Mühlenweg verbindet, nämlich sanieren lassen. Zugleich will die Gemeinde die mögliche Lastkapazität von 30 auf 60 Tonnen erhöhen, da über die Brücke oft schwere Landmaschinen fahren.

Während der Arbeiten, die voraussichtlich bis Mitte März dauern werden, ist die Überquerung für den Verkehr gesperrt. Das gilt auch für die Busse sowie für die Müllfahrzeuge. Der Verkehr wird ab Dannenfeld großräumig umgeleitet.

Fördergeld für die Sanierung der Walslebener Brücke

Nicht alle müssen allerdings lange Wege auf sich nehmen. Denn für die Fußgänger richtet das Amt Temnitz für die Zeit der Sanierung eine Behelfsbrücke ein.

Dass die Mühlenbrücke marode ist, das ist bei einer der regelmäßigen Kontrollen aufgefallen. Bei der Erneuerung hilft das Land Brandenburg mit Fördergeld aus.

Von Celina Aniol