Netzebander Theatersommer-Macher planen ganzjährig für Temnitzkirche und Gutspark

Netzeband

Hinter den Kulissen brodelt es. In Coronazeiten ist das zumeist die Unmut, gerade nicht vor die Kulissen zu dürfen. In Netzeband liegt der Fall anders – hier brodelt eher der Enthusiasmus der Akteure. Zwar musste auch der Förderverein Temnitzkirche gerade wieder Abstriche machen, was das Programm betrifft und wegen des neuen Infektionsschutzgesetzes Termine verschieben wie das geplante Netzeband Open Air „Raus!“ zu Pfingsten. Den Kopf in den märkischen Sand steckt indes keiner der Theatersommermacher. Stattdessen wird das Getriebe geölt – und das Team einer Frischzellenkur unterzogen.

Personelle Änderungen im Leitungsteam

Personell hat sich so einiges getan. Ute Schindler, langjährig für Presse/Öffentlichkeitsarbeit zuständig, wird nur noch diese Saison im aktiven Team sein. „Seit 1994 hat sie bei der Kammeroper Rheinsberg mitgewirkt und diese praktisch mit aufgebaut und seit 2008 ist sie beim Theatersommer – das ist ein halbes Leben“, sagt Frank Matthus, der in Netzeband von Anbeginn die Fäden zieht und auch in Rheinsberg ein paar Jahre wirkte. Er weiß also genau, was Ute Schindler hier geleistet hat und zollt ihr Lob, Dank und die Theatersommer-Ehrenbürgerschaft.

Die "Alte" und die "Neue": Ute Schindler übergibt die Pressearbeit an Julica Norouzi. Quelle: Regine Buddeke

Für Schindler kommt Julica Norouzi: Kunsthistorikerin, Online-Content-Creatorin, Editorin und seit zwei Jahren im benachbarten Katerbow lebend. „2020 habe ich beim Theatersommer gekocht – und freue mich auf die Arbeit in diesem wahnsinnig tollen Team“, sagt sie. Gerade hat sie den neuen Internet-Auftritt für den Förderverein ins Netz gestellt: Unter der Dachmarke „Netzeband-Kultur“ findet man hier alles über den Spielplan, über die Veranstaltungsorte Gutspark und Temnitzkirche.

Neue Website am Start

Darüber hinaus lockt ein Archiv, das bis zum legendären „Macbeth“ von 2006/07 zurückreicht. Das Ganze in frischer, emotionaler Optik: „Die Welt soll sehen, dass wir modern und streitbar sind“, sagt Julica Norouzi.

Auch Gitta Kühn wird aus dem „aktiven Dienst“ ausscheiden und stattdessen Ehrengast des Theatersommers. Die langjährige Büroleiterin des Fördervereins ist inzwischen über 80 und will etwas kürzer treten. „Unsere Gitta ist ein Urgestein der Region – sie kam zu uns, als die Mission Freie Heide erledigt war“, so Matthus über die engagierte Neuruppinerin, die ihren Posten an Maren Merschmeider übergibt, die sich ihre Sporen im Netzeband-Team bereits verdient hat. „Ich bin seit drei Jahren dabei und bin happy, hier zu leben und zu unterstützen“, so die gelernte Bürokauffrau.

Maren Merschmeier (l.) übernimmt den Büroleiterposten des Fördervereins von Gitta Kühn, Robert Vogel ist seit Jahren Bühnenbildner beim Theatersommer. Quelle: Regine Buddeke

Zur Pressekonferenz sind auch Amtsdirektor Thomas Kresse und der Temnitzqueller Bürgermeister Bernd Müller gekommen: Mit gutem Grund. Seit Januar ist der Förderverein Temnitzkirche in Abstimmung mit Amt und Gemeinde alleinige Betreiberin der Temnitzkirche.

Gutspark und Kirche ganzjährig bespielen

Das Ziel: Diese und auch den Gutspark ganzjährig zu bespielen. „Wir übernehmen auch den Miet- und Veranstaltungsbereich“, so Matthus. Man habe sich auf die Fahnen geschrieben, die Temnitzkirche zur Kulturkirche auszubauen und zu profilieren – und zwar mit einem eigenen künstlerischen Konzept.

Der Anfang dafür ist bereits getan: Das von Sabina Matthus-Bébié etablierte Klarinettenfestival Carte Blanche hat bereits einen guten Ruf und auch die Reihe der Vier-Jahreszeiten-Konzerte zieht Musikfans aus der Region und darüber hinaus an. Insofern ist es nur logisch, dass Fördervereinschef Frank Matthus, der in diesem Jahr wieder für den Theatersommer inszenieren möchte, ein wenig Verantwortung abgeben möchte.

Zwei neue künstlerische Leiter

Für die Programmgestaltung der Temnitzkirche wird es ein künstlerisches Leitungs-Duo geben: Klarinettistin Matthus-Bébié wird sich um alles musikalische kümmern und Schauspieler Hans Machowiak, seit zwei Jahren beim Theatersommer in Hauptrollen zu sehen und auch in Neuruppins Fontane-Kulturszene aktiv, wird der Drahtzieher für die Sparte Literatur und Theater.

Die neuen künstlerischen Programm-Chefs, die Temnitzkirche und Gutspark ganzjährig mit Leben füllen wollen: Schauspieler Hans Machowiak zeichnet für die alles rund um Literatur und Theater, Klarinettistin Sabina Matthus-Bébié übernimmt die Sparte Musik/Konzert, Quelle: Regine Buddeke

Gerade sei man dabei, zu überlegen, wie man weitere Teile des Gutsparks als Veranstaltungslokationen nutzen kann. Etwa eine feste Bühne für das Kultstück „Unter dem Milchwald“, mit dem der Theatersommer 1996 startete und das jedes Jahr die Saison eröffnet. Die 53 überlebensgroßen Puppen des Regisseurs und Bühnenbildners Jürgen Heidenreich bezaubern nach wie vor – die Stimmen kommen vom Tonband und waren wohl auch Inspiration für Frank Matthus, der 2006 mit seinem „Macbeth“ das Synchrontheater aus der Taufe hob.

Veranstaltungsjahr gedrittelt

Zukünftig, so Matthus, werde das Veranstaltungs-Jahr gedrittelt. Kernstück sei natürlich nach wie vor der Theatersommer in bekannter Form – mit „Milchwald“, einem aller zwei Jahre wechselndem Familienstück und einer jährlich wechselnden Neuinszenierung.

Klarinettenfestival-Gründerin Sabina Matthus-Bébié Quelle: Regine Buddeke

Für das Frühjahrsprogramm – das nun weitgehend verschoben werden muss, war ein Klarinetten-Klavier-Konzert „Danses Exotiques“ geplant, eine Performance-Lesung zu Frank Wedekinds „Frühlings Erwachen“, dem diesjährigen Theatersommer-Hauptstück. Dazu eine Auktion handsignierte Christo-Drucke, eine „Saitenklänge“-Jam-Session und ein Tanztee im Gras. Auch die Kreismusikschul-Bigband „Big Brass“ wollte ihr 20-jähriges Bestehen mit einem Konzert im Gutspark feiern und einmal mehr wollten die international bekannten „Swingin‘ Hermlins“ in Netzeband gastieren. Das alles wohlgemerkt Open Air, unter dem Motto „Raus!“ Aus der Traum.

„Wir dachten, wenn wir draußen spielen, dürfen wir spielen“, beklagt Frank Matthus. Im vergangenen Theatersommer hat das ja, wie zu erleben war, auch hervorragend funktioniert. Das neue Infektionsschutzgesetz schiebt indes allen optimistisch geplanten und kreativ umgesetzten Modellprojekten, wie Kultur auch in Coronazeiten gehen kann, einen Riegel vor. Schon wieder. Besser gesagt – immer noch.

Klarinettenfestival findet statt

„Brahms im Park“ wandert also von Juni in den August. Nur am Klarinettenfestival – bereits 2020 ausgefallen – wird eisern festgehalten. „Wir wollen es durchführen – mit oder ohne Publikum, wie es halt geht“, sagt Sabina Matthus-Bébié, die die Musiker dafür aus der ganzen Welt zusammenholt. Wenn das Konzert ohne Publikum stattfinden müsse, wird es einen Youtube-Stream geben, verspricht sie.

Auch dieses Jahr wieder dabei: Daria Monciu als Aschenbrödel Quelle: Regine Buddeke

Der Herbst wird bunt. Es wird Crossover von Musik und Theater gewagt: Casanova wird mit von der Partie sein, Aschenbrödel-Regisseur Axel Poike wird ein witziges Rotkäppchen-Singspiel unters Volk bringen. Es gibt Kinderkino und den Poe’schen „Füllfederhalter des Grauens“. Und ein Schauspiel namens „Frau Schneider, Herr Klein, Herr Machowiak, Herr Matthus, Herr Poike und Herr Schaarschmidt suchen einen kurzen Titel für einen heiteren Theaterabend“. „Was Pollesch kann, können wir auch, sagt Hans Machowiak mit Blick auf die mitunter dadaistischen Stücktitel der Theaterkoryphäe. „Es wird sehr lustig“, verspricht er.

Modellprojekt abgeschmettert

„Die Dynamik des Theatersommers ist großartig“, lobt Amtsdirektor Thomas Kresse. „Was hier geschaffen wurde – auf kultureller und auf menschlicher Basis“, spielt er auf das herzliche Miteinander von Alt und Jung, Einheimischen und Auswärtigen, Profi-Schauspielern und Amateuren aus der Region an.

„Kunst muss leben – für uns ist es ärgerlich, dass die Netzebander Modellprojekte vom Ordnungsamt des Kreises abgeschmettert wurden.“ Warum man in Brandenburg so wenig beweglich sei, wo man doch in der Krise ein Ventil und Ausblick nach vorn brauche, fragt er sich und rät den Theatersommermachern: „Nicht entmutigen lassen. Der Theatersommer ist so groß. Und strahlt so weit.“ Provinz? Die findet nur im Kopf statt!

Pandemiebedingte Programmänderungen Das Netzebander Open-Air „Raus!“ wird von Pfingsten auf 10. bis 12. September verschoben – dann gibt es „Danses Exotiques“, eine Performance-Lesung, eine Auktion von Christo-Drucken, Big Brass Neuruppin, The Swingin’ Hermlins und mehr. Brahms im Park wird erst im August stattfinden. Das Klarinettenfestival Carte Blanche findet wie geplant am 11./12. Juni statt – je nach Pandemielage live vor Publikum oder als Youtube-Stream. Theatersommer: „Unter dem Milchwald“ wird vom Juni auf Juli verschoben – Vorstellungen sind am 16., 17., 23., 24. Juli. „Aschenbrödel“ läuft planmäßig am 3., 4., 11., 18., 25. Juli und am 1., 8., 15., 22., 29 August, jeweils 15 Uhr. Wedekinds „Frühlingserwachen“ hat am 30. Juli Premiere, weitere Vorstellungen am 31. Juli, 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28. August – immer 20.30 Uhr. Am 25. September startet mit einem Theaterabend das gemischte Herbst/Winterprogramm. Weitere Termine für Jung und Alt sind am 9., 16., 17., 23., 31. Oktober; am 6., 20., 27., 28. November und am 4. und 18. Dezember. Mehr Infos unter: www.netzeband-kultur.de

Von Regine Buddeke