Gottberg

Vorsichtig nimmt Orgelbauer Tobias Schramm eine Metallpfeife nach der anderen aus der Halterung und reicht sie nach unten. 43 sogenannte Prospektpfeifen sind es insgesamt, das sind die Pfeifen, die jeder Gottesdienstbesucher sofort sehen kann, wenn er seinen Blick in der Dorfkirche Gottberg zur Orgel hebt. Sehen konnte, wenn man’s genau nimmt. Vorerst bleiben die Prospektpfeifen verschwunden.

Seit Jahresbeginn sind Fachleute der Orgelbaufirma Scheffler aus Sieversdorf dabei, die Gottberger Orgel zu überholen. Eine Arbeit, die dringend nötig war: Wahrscheinlich ist die Orgel noch nie wirklich gereinigt worden.

Der Neuruppiner Orgelbauer Albert Hollenbach ist sie 1902 für die Gottberger gebaut. „Für eine Kirche wie diese ist sie schon relativ groß“, findet Tobias Schramm. Es ist eines der größten Instrumente aus der Werkstatt von Hollenbach. Die Orgel hat zwei Tastaturen und 15 Register, also 15 Stimmen, die vom Organisten nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden können.

Lehrling Conrad Blechschmidt reinigt die sogenannte Schleiflade im Herzen der Orgel Quelle: Henry Mundt

Den größten Teil der rund 850 Pfeifen hatten die Orgelbauer schon Anfang des Jahres ausgebaut und in die Werkstatt gebracht. Dort werden sie gereinigt. Oft habe sich in solchen Kirchen die Holzwürmer gütlich getan und ihre Spuren auch in der Orgel hinterlassen. In Gottberg nicht. „Es gibt kaum Schäden“, sagt Orgelbauer Schramm. Alle Pfeifen können nach der Auffrischung wieder eingebaut werden. Alle außer der Prospektpfeifen.

Die originalen Pfeifen von Hollenbach waren ursprünglich aus Zinn. Doch das Metall war im Ersten Weltkrieg so begehrt, dass viele Kirchengemeinden Zinnpfeifen angeben. In Gottberg traf es den ganzen Prospekt.

Die ursprünglichen Prospektpfeifen wurden eingeschmolzen. Erst Jahre später ließen die Gottberger neue anfertigen – aus Zink statt Zinn. „Das ist minderwertiges Material“, sagt Tobias Schramm. Und deshalb wird es jetzt erneut ersetzt. Stück für Stück werden neue Pfeifen aus Zinn hergestellt und eingebaut.

Die Orgel von 1902 hat zwei Manuale und 15 Register und ist eine der größten, die Albert Hollenbach gebaut hat. Quelle: Henry Mundt

Conrad Blechschmidt sorgt dafür, dass sie später auch klingen. Blechschmidt ist Orgelbaulehrlinge. Der junge Mann stammt aus Leipzig, lernt in Sieversdorf und der einzigen Berufsschule für Orgelbauer in Stuttgart. „In ganz Deutschland gibt es nur 40 Lehrlinge im dritten Lehrjahr“, sagt er und klingt ein bisschen stolz. Immerhin: Der deutsche Orgelbau ist seit 2018 als Weltkulturerbe anerkannt.

In Gottberg kümmert sich Conrad Blechschmidt unter anderem um die Schleiflade – den Teil im Herz der Orgel, der die Luft vom Gebläse zu den Pfeifen umleitet, die der Organist gerade klingen lassen will. Auch die Lade muss dringend gereinigt werden.

Rund 85.000 Euro soll die Überholung der Orgel kosten. „Die Gottberger haben in schon viel Geld gesammelt“, sagt Joachim Pritzkow, der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates der Gemeinde Temnitz.

Das Innere der Orgel ist teils filigran und robust zugleich. Sogenannte Abstrakten – Stäbe aus Holz – geben den Druck der Tasten an die Ventile der Pfeifen weiter. Quelle: Henry Mundt

Die Gemeinde hofft trotzdem noch intensiv auf weitere Hilfe. Für die Prospektpfeifen können Spender ab sofort eine Patenschaft übernehmen. Zwischen 150 und 1000 Euro kostet eine Pfeife. Dafür bekommen die Spender eine Urkunde und ihre Namen werden auf einer Tafel verewigt.

Die alten Pfeifen werden nicht eingeschmolzen. Sie sollen im kommenden Jahr versteigert werden – natürlich zugunsten der Orgel. Zum Erntedankfest 2021 soll sie wieder zu hören sein, dann mit frischem Klang.

Wer die Patenschaft für eine der Orgelpfeifen übernehmen möchte, kann sich unter 0160/97 23 63 61 an Pfarrer Alexander Stojanowic oder unter 0174/3 74 63 70 an Joachim Pritzkow wenden. Spenden sind mit dem Zweck „Hollenbach-Orgel Gottberg“ auf das Konto mit der Iban DE44 5206 0410 0303 9099 13, Empfänger „Ev. KKV Prignitz-Havelland-Ruppin“ möglich.

Von Reyk Grunow