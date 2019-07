Netzeband

Der Neuruppiner Pflegedienst „Mensch & Mehr“ will in Netzeband zwei Senioren-WGs mit jeweils zwölf Plätzen eröffnen. Dafür wolle das Unternehmen ein einstöckiges, L-förmiges Gebäude neben der Feuerwehr bauen, kündigte Geschäftsführer Philipp Isert am Dienstagabend vor Gemeindevertretern an. Läuft alles wie erhofft, können die ersten Bewohner 2022 einziehen.

Eine WG wird an Demenz erkrankte Senioren aufnehmen. Die andere WG ist für ältere Menschen gedacht, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. „Wir sind überzeugt, dass eine WG eine viel bessere Alternative als ein stationäres Heim sein kann“, sagte Isert. Bewohner könnten – so weit möglich – über den WG-Alltag mit entscheiden. Zugleich könne „Mensch & Mehr“ eine 24-Stunden-Betreuung absichern. In Woltersdorf ( Oder-Spree) betreibt das Unternehmen bereits betreute Wohngruppen für Demenzkranke.

Zu wenig betreute Wohnformen

Amtsdirektor Thomas Kresse begrüßt das Projekt ausdrücklich. Denn bislang können ältere Menschen im Amt Temnitz nur einen mobilen Pflegedienst in Anspruch nehmen. An betreuten Wohnformen aber fehlt es, hatte ein Bericht des Landkreises bemängelt. Nur in Dabergotz gibt es WG-Plätze für Senioren.

„Es schließt sich eine Lücke“, sagt Kresse. Wer auf dem Dorf gelebt habe, müsse dort auch alt werden können. „Das ist die große Chance, die wir in diesem Projekt sehen.“ Kresse hofft zudem, dass die künftigen WG-Bewohner auch von den kulturellen Angeboten des Netzebander Theatersommers profitieren können. Kooperationen seien durchaus denkbar.

„Mensch & Mehr“ will Grundstück kaufen

Auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück hatte sich das Unternehmen Anfang des Jahres an das Amt Temnitz gewandt. Die jetzt angebotene Fläche ist das letzte Grundstück in Netzeband, das die Gemeinde noch veräußern kann. „Mensch & Mehr“ will es erwerben –und möglich noch in diesem Jahr mit den Planungen für das Gebäude beginnen.

Schon jetzt sei klar, dass ein etwa 900 Quadratmeter großer Robinienwald für den Bau abgeholzt werden muss, sagte Isert. „Das soll allerdings kein Nachteil sein“, so der 23-Jährige. Es könnten an anderer Stelle Ersatzpflanzungen gemacht werden.

„Mensch & Mehr“ beschäftigt in Ostprignitz-Ruppin mehr als 35 Mitarbeiter. Der mobile Pflegedienst ist in Neuruppin, Lindow, dem Amt Temnitz und Fehrbellin unterwegs. In Hennigsdorf ( Oberhavel) und Woltersdorf ( Oder-Spree) hat das Unternehmen ebenfalls Standorte.

Von Frauke Herweg