Polizei fasst flüchtende Einbrecher in Wildberg

Polizisten haben am Freitagnachmittag zwei mit einem Auto flüchtende Einbrecher in Wildberg gestellt. Die Männer waren zuvor in ein Wusterhausener Einfamilienhaus eingestiegen.

Dort hatte die 33-jährige Bewohnerin, als sie nach kurzer Abwesenheit zurückkehrte, vor der Tür einen Mann entdeckt. Als der Unbekannte ins Haus lief, schloss die Frau ihn ein.

Männer kletterten aus dem Schlafzimmerfenster

Kurz darauf kletterten der Mann und ein Komplize aus dem Schlafzimmerfenster, liefen zu einem dunklen BMW mit Havelländer Kennzeichen und flüchteten mit hoher Geschwindigkeit.

Bei der Flucht über die Bundesstraße 167 bog der Fahrer in Wildberg in eine Nebenstraße ein und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Trotz großer Beschädigungen am Pkw und leichten Blessuren bei den Insassen fuhren beide Einbrecher noch bis zum Ende der Straße und flüchteten von hier zu Fuß weiter, teilte die Polizei mit.

Einbruchswerkzeug im Auto

Den nacheilenden Beamten gelang es, den 23-jährigen Fahrer sofort festzunehmen. Im PKW, welcher ebenfalls sichergestellt wurde, fanden sich diverse Einbruchswerkzeuge.

Die Suche nach dem Beifahrer, an der ein Polizeihubschrauber beteiligt war, endete damit, dass der 18-Jährige, an einer Bushaltestelle in der Nähe festgenommen werden konnte.

Beide Einbrecher beriefen sich auf einen Rechtsbeistand und ihr Aussageverweigerungsrecht. Ein Richter ordnete für beide Untersuchungshaft an. Sie wurden in verschiedene Gefängnisse gebracht.

