Rägelin

Polizisten sind seit mehreren Tagen in der Nähe von Rägelin im Einsatz, um den aus Niedersachsen vermissten 51-jährigen Klaus B. zu suchen. Der Mann ist seit dem 2. September verschwunden und war mit einem VW unterwegs.

Auto des Vermissten an einem See gefunden

Der Wagen sei inzwischen an einem See zwischen Rägelin und Rossow entdeckt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Von dem Mann fehle aber weiterhin jede Spur.

Anzeige

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich am See oder in dem weitläufigen Waldgebiet in einer hilflosen Lage befindet. Klaus B. ist ca. 1,85 m groß und schwergewichtig. Er kann sich nicht gut zu Fuß bewegen.

Weitere MAZ+ Artikel

Ermittler hoffen auf Hinweise

Wer hat Klaus B. in den letzten Tagen gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin unter 03391/35 40.

Von MAZonline