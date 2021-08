Rägelin

Mehr als 80 Hobby-Sportler haben sich für den Temnitzer Heide-Lauf am kommenden Sonnabend angemeldet. „Täglich kommen etwa drei, vier Anmeldungen dazu“, sagt Fitness-Experte Olaf Wolff, der den Lauf gemeinsam mit der Spielvereinigung Gühlen-Glienicke/Rägelin und dem Amt Temnitz organisiert.

Nachmeldungen werden noch bis kurz vor dem Startschuss möglich sein. Wolff geht davon aus, dass sich bei gutem Wetter durchaus noch einige Starter spontan für den Lauf durch die Kyritz-Ruppiner Heide entscheiden. Das Areal des ehemaligen Truppenübungsplatzes sei derzeit besonders schön, so Wolff: „Die Heide blüht.“

Engagiert für den zweiten Temnitzer Heide-Lauf: Bürgermeister Michael Mann, Fitness-Experte Olaf Wolff, Amtsdirektor Thomas Kresse, Bürgermeister Bernd Müller und Sparkassen-Sprecher Christopher Arndt. Quelle: Frauke Herweg

Läufer, Walker und Nordic Walker können am Sonnabend, 4. September, auf einer 10,5 und einer 21 Kilometer langen Strecke an den Start gehen. Teilnehmern unter 16 Jahren bieten die Veranstalter zudem ein 2,3 Kilometer lange Distanz an. Der Startschuss für alle drei Läufe fällt jeweils auf dem Rägeliner Sportplatz: um 10 Uhr (2,3 Kilometer) und um 10.30 Uhr (10, 5 Kilometer und 21 Kilometer).

Der Temnitzer Heide-Lauf hatte 2019 seine Premiere gefeiert. Die Veranstalter bieten in diesem Jahr erstmals auch einen Halbmarathon durch die Heide an – sie wollen die Veranstaltung langfristig um einen Marathon erweitern.

Anmeldungen für den Lauf unter www.kultur-natur-temnitz.de. Nachmeldungen sind auch am Sonnabend, 4. September, möglich – ab 8 Uhr auf dem Rägeliner Sportplatz.

Von Frauke Herweg