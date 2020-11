Rägelin

Auf dem gemeindeeigenen Wohnblock in Rägelin soll künftig Sonnenstrom produziert werden. Das Berliner Unternehmen Solarimo wird auf dem Dach des Blocks 190 Solarpaneele errichten. Den dort produzierten Strom werden die Mieter direkt nutzen können. Langfristig sparen die Mieter dadurch Geld – denn Netzentgelte und Stromsteuern entfallen.

Jeder Mieter könne jährlich etwa 145 Euro an Stromkosten sparen, so hat Solarimo errechnet. Nach zehn Jahren, so ein Berechnungsmodell des Unternehmens, sind auch größere Einsparungen möglich.

Solarstrom auch vom Walslebener Dach

Um die Mieterstrom-Solaranlage möglich zu machen, muss die Gemeinde das Dach des Wohnblocks künftig an die Solarimo vermieteten. Einem entsprechenden Beschlussvorschlag hatten die Gemeindevertreter von Temnitzquell am Montagabend zugestimmt. Solarimo hat bereits mehrere Anlagen in der Region errichtet – in diesem Jahr hatte das Unternehmen etwa auf den Wohnblöcken im Walslebener Mühlenweg Solaranlagen gebaut. Auch die Mieter der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft (Rewoge) sollen von preiswerter Energie profitieren.

Von Frauke Herweg