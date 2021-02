Rohrlack

Im vollautomatisch bewässerten Sprossenraum der Rohrlacker Bäckerei Vollkern werden Getreidekörner zum Keimen gebracht – nicht im Boden, sondern in roten Kunststoffkisten.

Nach zwei bis drei Tagen können die Sprossen verarbeitet werden. So passiert in einem kleinen Raum das, was normalerweise auf dem Feld im Boden geschieht.

Boden – das ist das Stichwort für Bäckereichef Volker Apitz. „Es ist das älteste Produktionsmittel der Menschen überhaupt, doch in der Kette unserer Wahrnehmung steht es ganz am Schluss“, sagt er. „Das Produkt Brot nehmen zwar alle wahr, aber keiner macht sich Gedanken darüber, wo der Ursprung ist. Boden hat keine Lobby.“

Gesundes Brot von gutem Boden

Für Volker Apitz ist der Boden keine braune, bröcklige Masse, sondern die Grundvoraussetzung dafür, dass er täglich gesundes, schmackhaftes Brot backen kann. Grund genug, um sich an der Aktion „Boden-Brot“ der Freien Bäcker zu beteiligen.

„Die Idee hat mich sofort begeistert“, sagt der Bäckermeister. „Denn die Rohstoffe für unsere Backwaren sind ja nur so gut, wie die Böden, auf denen das Getreide wächst.“

Und darauf wollen die Freien Bäcker aufmerksam machen. „Es ist ja hinlänglich bekannt, dass es um den Humusgehalt und die Fruchtbarkeit schlecht bestellt ist. Deshalb sehen wir dringend Handlungsbedarf.“

Ein Euro für mehr Boden-Wissen

Volker Apitz ist einer der 44 Bäcker des Vereins „Freie Bäcker“, der vor zehn Jahren als unabhängige Berufsorganisation handwerklich arbeitender Bäcker gegründet wurde. Die engagierten Mitglieder kommen aus Österreich, Polen, Norditalien und Deutschland.

Vollkern-Gründer Volker Apitz ist Bäcker mit Leib und Seele. Quelle: Cornelia Felsch

Bei der Aktion „Gesunder Boden – Gutes Brot“, die vom 16. Januar bis zum 27. Februar läuft, handelt es sich um eine Kampagne zur Vermittlung von Wissen zum Thema Boden. Das Aktionsbrot der Bäckerei Vollkern trägt den deftigen Namen „Ackerscholle“ und ist ein Roggenmischbrot.

Mit je einem Euro pro verkauftem Brot – von denen etwa 20 bis 30 Stück täglich die Backstube verlassen – unterstützt die Rohrlacker Demeter-Bäckerei die Bildungskampagne Brot.

Bodenbotschafter unterwegs

Mit den Spenden sollen im Laufe des Jahres engagierte Menschen zu „Boden-Botschaftern“ ausgebildet werden, die dann in Workshops und Weiterbildungsveranstaltungen die Wissensvermittlung zum Thema Boden übernehmen.

Auf der Grundlage dieses Wissens soll es im zweiten Schritt um eine wirksame Zusammenarbeit von Bauern, Müllern und Bäckern gehen, mit dem Ziel, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten.

„Nur Bäuerinnen und Bauern können den Boden so beackern, dass seine natürliche Fruchtbarkeit erhalten bleibt. Das braucht aber Spielregeln, die von der Politik gestaltet werden müssen“ heißt es auf der speziell für die Boden-Brote entworfenen Papiertüte.

Vielfalt im Brotregal

Die Freien Bauern fordern, dass Maßnahmen zum Schutz des Bodens und zur Pestizidreduktion honoriert werden, und der Ausverkauf von Land und Boden an außerlandwirtschaftliche Kapitalinvestoren gestoppt wird.

„Wenn ich lebendig sein will, dann muss ich auch Lebendiges zu mir nehmen. Die unzähligen, winzigen Lebewesen, die den Boden beleben, stellen die Grundlage unserer Existenz dar. In nur einer Hand voll fruchtbarem Boden gibt es mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde“, weiß Volker Apitz.

Für das Boden-Brot der Freien Bäcker gibt es kein definiertes Rezept. Mit der Aktion geht es auch um Vielfalt - sowohl auf dem Acker als auch in den Brotregalen. Dabei soll das Bäckerhandwerk in den Vordergrund gerückt werden.

Hochwertige Rohstoffe und gekonntes Handwerk

„Wenn ich ein gutes, gesundes Brot herstellen will, kann ich keine fertigen Mischungen verwenden, sondern nur hochwertige Rohstoffe. Von einem Handwerksbäcker erwarte ich, dass er seinen Job gut kann. Es müssen nicht unbedingt Bio-Produkte sein. Ich kann mir auch von manchem konventionellen Bäckern noch einiges abgucken“, sagt der Rohrlacker Bäckermeister.

Seine „Ackerscholle“ besteht aus einem Roggenmischteig, aus dem auch das beliebte „Doppelback“ hergestellt wird. Bäckergeselle Paul Albrecht setzt noch Dinkel-, Weizen- und Roggensprossen hinzu, bevor der fertige Teig für das „Boden-Brot“ dann in die Kastenformen verteilt wird.

„Es ist ein einfaches ehrliches Brot“, sagt Volker Apitz. Und deshalb freut er sich besonders über die Reaktion einer Kundin, die im RBB-Fernsehen einen Beitrag zur Bäckeraktion gesehen hat und ihm eine Mail schickte.

Sie kritisiert, dass sich die Menschen immer mehr selbst ihrer Lebensgrundlage berauben und ist begeistert von der Aktion der Freien Bäcker.

Von Cornelia Felsch