Rotkäppchen als fröhliches Singspiel in der Temnitzkirche Netzeband

Netzeband

Der Wolf trägt Brille im Haar. Frank Matthus würde sein Lieblingsaccessoire niemals abnehmen, noch nicht einmal unter der grauen Fellmütze, die er als böser Wolf auf den Kopf gestülpt hat. So hat er den besseren Durchblick – den er für seine Rolle ohnehin braucht, wenn schon alle anderen arglos-naiv in seine Falle tappen. Zumindest bis zum Schluss – dann wird der Spieß umgedreht: Da kann ihn dann auch die Brille nicht mehr retten.

Die Bühne: Temnitzkirche Netzeband Quelle: Regine Buddeke

Am Samstag hatte das Märchen-Singspiel von Axel Poike und Komponist Axel Fritzsch Premiere in der gut geheizten Temnitzkirche Netzeband. Die Akteure des Fördervereins Temnitzkirche hatten es sich und den Zuschauern – zwei Dutzend kamen zur Premiere – nicht leicht gemacht mit 2Gplus. Aber Sicherheit war oberstes Gebot und die Tests am Eingang wurden denn auch rege genutzt.

Grimm modern – das Publikum in Netzeband fand’s toll

Regisseur Poike und Komponist Fritzsch haben das Grimmsche Märchen frisch herausgeputzt: In Verse geschmiedet und mit zauberhaften Songs unterlegt, die ins Ohr gehen und Freude machen. Auch den Akteuren – die sind mit Lust und Leidenschaft dabei und haben auf der Bühne allemal viel Spaß, wenn sie ihrem Affen ordentlich Zucker geben.

Schunkeln ist auch erlaubt: Frank Matthus, Hans Machowiak, Axel Poike (v.l.). Quelle: Regine Buddeke

Frank Matthus zieht als Wolf alle Register, Uschi Schneider wird zur Berserkerin als Schere schwingende Mutter, Hans Machowiak als Hase kann malerisch in Ohnmacht fallen, dass die Mädels in der ersten Reihe sich vor Kichern kaum mehr einkriegen – aber auch die Erwachsenen sind sichtlich amüsiert.

Frank Matthus als Wolf, Anne-Katrin Meyer als Rotkäppchen Quelle: Regine Buddeke

Anne-Katrin Meyer ist ein modernes Rotkäppchen – süß aber tough und durchaus selbstbestimmt. So schnell lässt sie sich vom Wolf nicht auf Abwege schicken „Ich bin Rotkäppchen“, trällert sie keck. „Was andre sagen, lässt mich kalt“ und „Ich finde meinen Weg allein.“ Nun ja, man weiß, wohin der führt – das Böse hat so viele Tricks auf Lager.

Hans Machowiak mimte den Hasen. Quelle: Regine Buddeke

Poike und Fritzsch am Piano teilen sich die Rolle des feigen Jägers der mehr flennt und zweifelt, als er seiner naturgegebenen Bestimmung folgt. Kein Wunder, da gibt es ja die Tierschützer und dass die Debatte um den Wolf noch längst nicht ausdiskutiert ist und immer wieder für Sprengstoff sorgt, weiß man schließlich auch in Netzeband.

Gereimt, gesungen, gesprochen – alles live

Und deswegen darf der Wolf am Ende auch hämisch drohen, während er „gesteinigt“ durch die Reihen torkelt: „Ich komme wieder, keine Frage.“

Singspiel Rotkäppchen in der Temnitzkirche Netzeband Quelle: Regine Buddeke

Gesungen und gesprochen wird „in echt" – keine Tonkonserve, wie sie bei den Theatersommer-Aufführungen Gang und gäbe ist. All das kommt gut an beim Publikum und wird am Ende mit viel Applaus gefeiert.

bauch voller Steine. Quelle: Regine Buddeke

Weitere „Rotkäppchen“-Vorstellungen gibt es am 4. Dezember, um 15.30 und um 18 Uhr.

Von Regine Buddeke