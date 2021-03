Vichel

Endlich ist es wieder soweit, die ersten Samenkörner kommen jetzt in die Erde – die Gartensaison kann beginnen. Doch welcher Samen ist der richtige? Die Auswahl in Gartencentern und Supermärkten ist groß – viele bunte Tüten locken jetzt die Hobbygärtner. Doch für welches Saatgut sollte man sich entscheiden?

Ein Großteil des Gemüsesaatguts wird heutzutage in klimatisch günstig gelegenen Billiglohnländern produziert. Robustheit, Regionalität und Vielfalt gehen immer mehr verloren. Oft kommt Hybridsaatgut in den Handel, davon kann man keine Samen für die nächste Saat ernten.

Die aufwendig herangezüchteten Eigenschaften verlieren sich bereits in der zweiten Generation. Für Nachzüchtungen ist Hybridsaatgut also nicht geeignet.

Saatgut aus Vichel gedeiht überall

Die Zeiten, in denen die Großeltern im eigenen Nutzgarten Samen für das kommende Jahr ernteten und an Nachfahren und Nachbarn weiterreichten, sind also vorbei. Wer selbst wieder Saatgut gewinnen will, sollte sich an Samenbaubetriebe wenden, die ihre Sorten optimal an lokale Bedingungen anpassen, so wie Eve Bubenik und Winni Brand aus Vichel im Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

„Unsere Flächen haben mit ihren 20 bis 30 Bodenpunkten keinen besonders guten Boden“, sagt Winni Brand. „Für die Saatgutgewinnung ist das von Vorteil. Was hier wächst, wächst fast überall.“

Außerdem ist die Region für ihre frühen und späten Nachtfröste bekannt, und auch die Niederschlagsmengen sind nur mäßig. Künstliche Bewässerung wurde nur im Notfall eingesetzt. „Die vergangenen drei, vier Jahre waren dann allerdings doch zu trocken, so dass wir sprengen mussten.

Pflanzen brauchen Wasser

Ohne zusätzliche Wassergabe schaffen wir den Anbau nicht mehr.“, sagt Winni Brand. „Wir mulchen jetzt viel und versuchen so die Feuchtigkeit im Boden zu halten.“

Die beiden Saatgutzüchter, deren Ziel es ist, alte und seltene Kulturpflanzen zu erhalten, engagieren sich gemeinsam mit anderen Samenbaubetrieben im Saatgut-Erhalter-Netz-Ost. Über Jahre hinweg wählen sie die robustesten und besonders aromatischen Pflanzen aus.

So kommen regional angepasste Sortenschätze wieder auf den Markt und bereichern diesen mit einer Vielfalt von Formen, Farben und Geschmacksrichtungen. 70 Kilometer nordwestlich von Berlin, am Rande des Rhinluchs, bewirtschaften sie 5,2 Hektar Land mit einem 7000 Quadratmeter großen Schau- und Saatgutgarten.

Saatgut von Hand verpackt und kontrolliert

Das Vermehreng findet ausschließlich im Freiland statt. Bewirtschaftet werden die Flächen in Hand- und Pferdearbeit – ökologisch und nach Demeter-Richtlinien.

Noch liegt der Garten ein wenig im Winterschlaf. Doch im großen, alten Stallgebäude am Gutshaus Vichel gibt es jetzt noch ausreichend Arbeit. Das Saatgut wird von Hand verlesen. Eve Bubenik packt es in kleine Papiertüten, die sie mit einem Stempel versieht.

Eine Nummer gibt Aufschluss über Ernte- und Packjahr sowie über die Sorte. Bei etwa 12 Grad Celsius lagert das Saatgut im Nebenraum – in den Holzregalen stehen die Gläser mit den Samen dicht aneinander gereiht und gut etikettiert: Prignitzer Markstammkohl aus dem Jahr 2014, Schalerbsen von 2011 und viele andere Gemüsesorten sind dort zu finden.

Historische Sorten wieder auf dem Teller

„Das Saatgut ist oft über mehrere Jahre haltbar“, sagt die Fachfrau, „vorausgesetzt, es wird kühl, trocken und dunkel gelagert.“ Alte Gemüsesorten, die in früheren Zeiten auf den Tisch kamen, findet man in den Supermärkten nicht mehr. Um sie wiederzubeleben, haben sich Forscher aus Berlin und Brandenburg sowie Züchter zusammengetan.

Die Humboldt Universität, die Universität für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, der Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen sowie Saatgutbetriebe arbeiten gemeinsam daran, die historischen Sorten wieder auf den Teller zu bringen.

Gärtner wie Eve Bubenik und Winni Brand arbeiten die typischen Eigenschaft einer Sorte wieder heraus und wählen die robustesten und besonders aromatischen Pflanzen aus. Zwei Zwiebelsorten haben es in Vichel geschafft, in die engere Wahl zu kommen – die Zwiebel „Up tu date“ sowie die „Red Wethersfield“, eine rote Sorte. „Sie ist sehr beliebt, und man findet sie auf verschiedenen alten Abbildungen“, sagt Winni Brand.

Rote Gemüse-Liste

Zahlreiche alte Gemüsesorten gelten allerdings bereits als verschwunden, beziehungsweise gefährdet. Seit 2009 gibt die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung eine Rote Liste einheimischer gefährdeter Nutzpflanzen heraus.

Die Zahlen belegen, dass bereits beinahe 90 Prozent unserer einheimischen Nutzpflanzen ausgestorben sind. Die Liste wird aber regelmäßig aktualisiert, und es kommt auch vor, dass Sorten wieder aus der Liste gestrichen werden. Dies ist oft dem Anbau in privaten Gärten zu verdanken beziehungsweise engagierten Züchtern wie „Keimzelle“.

Samen direkt vom Hof in Vichel

Die Auslese beginnt in Vichel bereits beim Abfüllen der Samen. „Es ist nicht unbedingt nur die Größe, die eine Rolle spielt“, sagt Eve Bebenik. Man sieht den Samen an, ob sie gesund sind.“ Beim Pikieren erfolgt dann eine weitere Ausmusterung. Etwa drei Jahre bekommen die Sorten Zeit, sich zu bewähren. Wenn sie den Test nicht bestehen, fliegen sie raus.

Blumen-, Kräuter- und Gemüsesamen vermarkten die Saatgutzüchter ganzjährig auf ihrem Hof, über das Internet sowie über zahlreiche Berliner und Brandenburger Verkaufsstellen und Hofläden. Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin werden die Samen im Neuruppiner Grünkern-Laden, auf dem Ökohof Kuhhorst sowie in der Linumer Storchenschmiede angeboten.

Keimzelle befindet sich in Vichel, in der Dorfstraße 18 und ist unter den Telefonnummern 0152/04 54 20 40 sowie unter 033928/23 98 00 zu erreichen. Der Schaugarten ist von Mai bis Oktober sowie nach Vereinbarung geöffnet.

Von Cornelia Felsch