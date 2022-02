Walsleben

Ein 73-jähriger Mann aus einem Ortsteil von Walsleben erhielt am Donnerstag gegen 12.30 Uhr einen Anruf einer ihm unbekannten Frau, die ihm erklärte, von einer Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen zu sein. Die Frau erklärte dem Senioren, dass dessen Tochter einen tödlichen Unfall verursacht hatte und nun ins Gefängnis müsse. Der Mann könne sie aber gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 30.000 Euro von der Haft befreien.

Der Walslebener stellte der vermeintlichen Tochter eine Fangfrage

Da seine Tochter tatsächlich in Nordrhein-Westfalen wohnt, glaubte der 73-Jährige die Geschichte zuerst. Als dann jedoch die vermeintliche Tochter ans Telefon ging und schluchzte, wurde der Mann skeptisch. Er stellte der weinenden Frau eine Fangfrage, die diese nicht beantworten konnte und beendete daraufhin das Gespräch. Dann erstattete er eine Strafanzeige wegen versuchten Betruges.

Von MAZonline