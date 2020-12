Walsleben

Ein Profi-Boxer, und dann noch ein Weltmeister der sich um das Wohl von Steppkes sorgt – das gibt es nicht alle Tage. Im Amt Temnitz betrat Marco Huck in diesem Jahr aber tatsächlich auf die Betreuungsbühne.

Er gab gemeinsam mit dem Amtsdirektor Thomas Kresse, der quasi zu seinem Sparringpartner aufstieg, bekannt, dass er einen Kindergarten in der Region bauen will.

Neue Kita in Kränzlin eröffnet

Das Amt hielt 2020 aber noch mehr parat für Eltern als die Idee für die erste Sportkita. Es gab Gespräche über weitere neue Einrichtungen. Und in Kränzlin wurde im Sommer nach nur zehn Monaten Bauzeit ein neuer Kindergarten für 2,1 Millionen Euro samt Kinderrestaurant, Rollerbahn und Gemüseecke eröffnet.

Zur Galerie 850 Pfeifen, der Start für einen Fest-Reigen, der Absturz von Motorseglern und viele neue Wege: Das zu Ende gehende Jahr hielt im Amt Temnitz viele aufregende Dinge bereit. Zeit, die Aufmerksamkeit noch einmal auf Aufnahmen der besonderen Augenblicke zu lenken.

Natürlich beschränkten sich die Aktivitäten im Amt Temnitz aber nicht nur auf das Wohlergehen der Jüngsten. Eine neue Podcast-Reihe und ein Fest-Reigen wurden aufgelegt, damit die Dörfer besser zusammenwachsen. Zwischen den Orten wurden auch viele neue Wege gebaut. Anderswo demonstrierten aber auch Einwohner dafür, dass das Radwegenetz verbessert wird.

Es ist also wirklich viel passiert in den vergangenen zwölf Monaten in der Temnitz-Region. Die MAZ erinnert nun mit einer Bildergalerie an all das, was wichtig war.

Von Celina Aniol