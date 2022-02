Katerbow

Das Berliner Unternehmen Assetseeds will einen Solarpark bei Katerbow entwickeln. Die Firma habe eine zehn Hektar große Fläche am östlichen Ortsausgang von Katerbow gepachtet, sagte Entwickler Marcus Hahn am Montagabend vor Gemeindevertretern. Das Areal, das mit 19 bis 41 Bodenpunkten bewertet sei, sei „für die Landwirtschaft nur wenig geeignet“.

Hahn erhofft sich, dass die Anlage bis zu 10 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr produziert. Prinzipiell sei möglich, der Gemeinde dafür eine jährliche Zuwendung von bis 20.000 Euro zu zahlen.

Temnitzquell könnte Geld bekommen

Nach Einschätzung Hahns lässt sich diese Summe allerdings nicht in einem städtebaulichen Vertrag festschreiben: „Wir können bislang nur eine Willensbekundung abgeben.“

Wann und ob der Solarpark gebaut wird, ist unklar. Die Gemeinde Temnitzquell kann selbst entscheiden, ob sie dem Solarpark zustimmt – oder nicht.

Von Frauke Herweg