Darritz

Ein Mann aus Darritz bei Walsleben hat am Sonntag auf seinem Grundstück in der Straße Am Anger einen selbstgebastelten Sprengkörper gefunden und am Nachmittag die Polizei informiert.

Sprengkörper ist angezündet worden, aber nicht detoniert

Der Knaller war offenbar in der Nacht zuvor auf das Grundstück geworfen worden. Augenscheinlich ist die Zündschnur angezündet worden, jedoch war der Sprengkörper nicht detoniert.

Bereits am Vorabend soll ein Sprengkörper in Darritz detoniert sein, wobei ein neunjähriger Junge ein Knalltrauma erlitt. Die Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline