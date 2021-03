Stipendium Temnitzschreiber lädt Schriftsteller ins Amt Temnitz ein

Garz

Schreiben über Natur, Schreiben über das Leben auf dem Land – die Initiative Temnitzschreiber lobt in diesem Jahr zum ersten Mal ein Residenzstipendium im Amt Temnitz aus. Der künftige Temnitzschreiber soll drei Monate in der Temnitz-Region neue Texte schreiben oder alte weiterentwickeln.

„Im besten Falle entsteht Literatur, die im Saal in Rägelin oder im Garzer Kultursommer hörbar wird“, sagt Amtsdirektor Thomas Kresse. Gemeinsam mit dem Rägeliner Kunsthistoriker Eric Engelbracht, dem Netzebander Regisseur Frank Matthus und dem ehemaligen Kulturstaatssekretär André Schmitz aus Garz hatte Kresse Ende vergangenen Jahres die Initiative Temnitzschreiber gegründet. Ihr Ziel: jungen Literaten kreativen Freiraum auf dem Land zu verschaffen.

Temnitzschreiber-Stempel gibt es bereits – Eric Engelbracht präsentierte sie bei der Vorstellung des Projektes. Quelle: Henry Mundt

Der erste Stipendiat soll im Juni ein kleines Appartement im Gutshaus Darsikow beziehen. In späteren Jahren seien wechselnde Residenz-Orte denkbar, so Kresse – etwa auch in Garz oder in Rohrlack. „Es gibt viele Menschen, die wir ansprechen können.“

Die Initiative macht dem künftigen Temnitzschreiber keine inhaltlichen Vorgaben. Zwar sollen während des Stipendiums möglichst Texte entstehen, die dem Konzept des „Nature Writings“ verpflichtet sind – Texte, die Naturerfahrungen, die Abgeschiedenheit des ländlichen Raums oder Reiseerlebnisse widerspiegeln. Eine Muss ist das jedoch nicht.

Blog aus der Region

Einen ausdrücklichen Wunsch gibt es jedoch: Der künftige Stipendiat soll einen Blog fortschreiben. „Wir wollen, dass die Person da ist und sich auch einlässt“, sagt Eric Engelbracht. Vorstellbar sei etwa, dass der Schreiber regelmäßig von seinen Erlebnissen in der Region berichte, Fotos veröffentliche oder über den Blog mit Interessierten in Austausch trete. „Ich finde es wichtig, dass das Stipendium keine Geheimaktion ist.“

Engelbracht hatte 2018 den alten Rägeliner Gasthof gekauft und saniert das Gebäude derzeit. Schon im vergangenen Jahr hatte er für die Idee eines Dorfschreibers geworben. „Aus dem Dorf- ist jetzt ein Amtsschreiber geworden“, sagt Engelbracht.

Alte Postkarte vom ehemaligen Rägeliner Gasthof – abfotografiert von Eric Engelbracht. Quelle: privat

Der Kunsthistoriker kann sich vorstellen, dass künftige Stipendiaten auch im ehemaligen Saal des Gasthofes lesen. Die Idee eines Dorfschreibers sei auch „einem guten Stück Eigennutz“ geschuldet gewesen, so Engelbracht: „So ein Saal will schließlich auch mit Leben gefüllt werden.“

Engelbracht hofft, auch Kontakte zum Berliner Verlag „Matthes & Seitz“ nutzen zu können. Der Verlag bringt unter anderem die Reihe „Naturkunden“ heraus, die von Tieren, Pflanzen, Landschaften und Himmelskörpern erzählt. Im ersten Jahr soll der Verlag einen Vorschlag für einen Stipendiaten machen können. Später soll eine eigene Jury über die Bewerber entscheiden.

Wahlheimat im Amt Temnitz

Der Förderverein Temnitzkirche wird zunächst die Trägerschaft des Stipendiums übernehmen und den Stipendiaten während seiner Zeit im Amt Temnitz betreuen. „Es gibt im Amt Temnitz viel zu entdecken“, sagt Vorstandsmitglied Frank Matthus, der das Stipendium auch als Chance versteht, sich mit dem Begriff Heimat auseinanderzusetzen.

Für viele Stadtflüchtlinge sei das Amt Temnitz eine neue Heimat geworden, sagt Matthus. „Es geht auch um Wahlheimat.“

Mit dem Netzebander Theatersommer, dem Garzer Kultursommer und den Wir-Festen versteht sich das Amt Temnitz ohnehin als Kulturheimat. Die Region will sich deshalb für das Förderprogramm „kulturelle Ankerpunkte im ländlichen Raum“ bewerben. Bis zu acht solcher Ankerpunkte soll es künftig landesweit geben. Sie alle können auf eine üppige Förderung durch das Land hoffen – etwa 100000 Euro jährlich.

Amtdirektor Thomas Kresse (l.) bei der Vorstellung des Temnitzschreiber-Projektes. Quelle: Henry Mundt

Eine vergleichbare Förderung könne das Amt aus eigener Kraft niemals leisten, sagt Kresse. Gleichwohl verdiene die sehr lebendige und vielfältige Kulturszene im Amt Temnitz Unterstützung. Der im vergangenen Jahr produzierte Landheld-Podcast habe gezeigt, „was für gute Leute wir hier haben“.

Interessierte Schreiber können sich bis Ende April für ein Stipendium bewerben. Im Mai soll der erste Temnitzschreiber dann vorgestellt werden. Stipendiaten erhalten während ihrer Zeit im Amt Temnitz eine monatliche Unterstützung von 1500 Euro. Gemeinsam mit dem Theatersommer Netzeband sind Veranstaltungen geplant.

Bewerbungen bis Freitag, 30. April, bitte an den Förderverein Temnitzkirche, Dorfstraße 48, 16818 Temnitzquell. Weitere Infos und digitale Bewerbungen unter https://Temnitzschreiber.de.

Von Frauke Herweg