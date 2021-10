Storbeck: Feuerwehr rettet Hündin aus Jauche-Schacht

Storbeck

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehrleute aus dem Amt Temnitz: In Storbeck mussten sie am Mittwochnachmittag eine Hündin retten. Das 16 Jahre alte Tier war auf einem Privatgrundstück in einen etwa drei Meter tiefen, am Grund mit Fäkalien gefüllten Schacht gefallen und saß dort fest.

Halterin alarmierte die Feuerwehr

Gegen 14.30 Uhr alarmierte die Halterin zunächst die Feuerwehr in Neuruppin. Über die Leitstelle wurden die zuständigen Retter aus dem Storbecker Umkreis zum Einsatz gerufen.

Die Rettung der Hündin gelang aufgrund der widrigen Umstände erst nach etwa zwei Stunden. Mit Schutzanzug und Atemschutzgerät stieg einer der Retter in den Schacht; mit einer Schlinge aus Schläuchen und Seilen wurde die Hündin schließlich nach oben befördert.

Decken und ein Bad für das entkräftete Tier

Die Halter wärmten ihr unterkühltes Tier mit Decken und einem Bad. Ein Tierarzt untersuchte die Hündin, die nach Angaben der Retter völlig entkräftet war.

Von Alexander Bergenroth