So war 2019 im Amt Temnitz

Walsleben

Eine Straße in Wildberg, ein neues Feuerwehrhaus in Rägelin, ein Kita-Anbau in Wildberg und ein Kindergartenneubau in Kränzlin: Das Amt Temnitz hatte in diesem Jahr viele Baustellen.

Manche wurden gestartet. Manche auch schon beendet. In anderen Bereichen gab es 2019 ebenfalls ein paar Investitionen. Aber auch ein geplantes Großprojekt, das aufgegeben wurde.

Zur Galerie Viele Baustellen, ein paar Jubiläen und einige Neue in wichtigen Positionen: Das Jahr 2019 war in der Temnitzer Region ereignisreich und spannend. Die MAZ lässt die Augenblicke der vergangenen zwölf Monate eingefroren in Bildern Revue passieren.

Um all das in Erinnerung zu rufen, hat die Neuruppiner MAZ-Redaktion die wichtigsten Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres zusammengestellt. In dieser Bildergalerie sind die besonderen Momente 2019 in der Temnitzer Region noch einmal zu erleben.

Von Celina Aniol