Streit um den Baumschnitt in Garz - Amtsdirektor will Vorwürfe prüfen

Das massive Beschneiden von gut 40 jungen Linden, die der Heimat- und Kulturverein Garz vor etwa 15 Jahren im Dorf gepflanzt hat, sorgt für heftigen Streit. Der Verein wirft den Mitarbeitern des Bauhofes des Amt Temnitz vor, beim Beschneiden Anfang Februar „rabiat“ vorgegangen zu sein und zudem den Ortsvorsteher von Garz vor den Arbeiten nicht informiert zu haben.

„Bisher haben wir die jungen Bäume stets in Ruhe wachsen lassen“, sagte gestern Ulf Pruschinski. Der Garzer Ortsvorsteher war deshalb von dem Eingriff, der diesmal vorgenommen wurde, überrascht. „Die jungen Linden sollten eigentlich Stück für Stück und nicht so massiv auf einen Schlag beschnitten werden.“

Garzer Verein reicht Beschwerde bei Amtsdirektor und Bürgermeister ein

Der Heimat- und Kulturverein Garz hat deshalb eine Beschwerde an Amtsdirektor Thomas Kresse sowie an Bürgermeister Michael Mann geschrieben. Denn mit der bisherigen Arbeit des Bauhofes waren die Garzer zufrieden – egal, ob es um kleinere und größere Reparaturen oder um den jährlichen Beschnitt der Rotdorn-Bäume ging. „Da gab es bisher nichts zu bemängeln“, so Pruschinski.

Amtsdirektor Kresse versprach, dass die Vorwürfe geprüft werden. „Wenn was schief gelaufen sein sollte, dann stehen wir auch dazu.“ Der Bauhof habe es sicher gut gemeint, so Kresse. Denn in der Vergangenheit hatte es in Garz wiederholt Diskussionen mit Landwirten und der Abfallwirtschaftsunion (Awu) über die Durchfahrthöhe und Durchfahrtbreite in der Rotdornstraße gegeben.

Garzer Verein spricht von „undifferenziertem Kahlschlag“

Das gibt auch der Heimat- und Kulturverein zu. „Wir sind jedoch weiterhin davon überzeugt, dass sich der Konflikt durch konstruktives Aufeinanderzugehen lösen lässt“ und nicht durch undifferenzierten Kahlschlag, heißt es in dem Beschwerdebrief, der der MAZ vorliegt.

Im vergangenen Jahr hatte es in der Gemeinde Temnitztal, zu der Garz gehört, schon einmal Aufregung gegeben. Damals waren in und um Wildberg mehr als 500 Bäume gefällt worden. Amtsdirektor Kresse hatte seinerzeit eingeräumt, dass solche Aktionen im Vorfeld besser kommuniziert werden müssten.

