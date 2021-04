Streit zwischen zwei Männern aus Walsleben mit Schreckschusswaffe

Walsleben

Zwei Männer aus Walsleben (45 und 66 Jahre) trafen sich am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr auf einem Feld am Ortsrand und gerieten dort offenbar in Streit.

Daraufhin zog der 66-jährige Mann eine Waffe aus seinem Hosenbund, steckte sie aber schnell wieder ein. Er drohte auch nicht mit einer Schussabgabe. Trotzdem wurde die Polizei gerufen.

Der Mann legte den Beamten einen kleinen Waffenschein vor. Die Polizisten nahmen ihm die Schreckschusswaffe dennoch ab und leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Von MAZonline